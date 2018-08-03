'Ankara armudu' Antalya'nın oldu

TÜRKİYE'de 'Ankara armudu' olarak da bilinen ve Antalya'nın Korkuteli ilçesinde üretimi yaygın olan Karyağdı armudunun tescili için iki il arasındaki rekabeti Antalya kazandı.​Türkiye'de Antalya'nın Korkuteli ilçesinde ve Ankara yöresinde yetiştirilen kışlık armut çeşidi 'Ankara armudu' olarak da bilinen Karyağdı armudu için iki il arasındaki coğrafi işaret yarışını Antalya kazandı. Ankara Ticaret Odası, 'Ankara armudu' adıyla coğrafi işaret tescili için Türk Patent ve Marka Kurumu'na başvururken, aynı armut türü için coğrafi işaret çalışmalarına 2015 yılında başlayan Antalya Ticaret Borsası ise 24 Kasım 2017 tarihinde 'Korkuteli Karyağdı Armudu' ismiyle başvuru yaptı.Türk Patent ve Marka Kurumu, başvurular neticesinde bu armut türünün 'Korkuteli Karyağdı Armudu' olarak coğrafi işaret tescilini yaptı. Türk Patent ve Marka Kurumu'nun tescil belgesi, 1 Ağustos 2018 tarihli Resmi Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Bülteni'nde yer aldı.Antalya'nın yöresel zenginliklerini tescilleme çalışmalarının yanı sıra Türkiye genelinde coğrafi işaret konusunda son yıllarda ciddi farkındalık oluşturan Antalya Ticaret Borsası'nın (ATB) Başkanı Ali Çandır, bu armut cinsinin Korkuteli'nde farklı bir aroma, tat aldığını ve dolayısıyla diğerlerinden ayırıcı özelliği olduğunu söyledi. Çandır, sadece o bölgede, o aroma ve tada ulaşan armudun ayırıcı özelliği olsun diye coğrafi işaret tescilinin alındığını söyledi. Çandır, Korkuteli sınırlarındaki Akyar, Bayat, Yazır, Küçükköy, Esenyurt, İmrahor, Kargalık, Tatköy, Kargın ve merkez mahallelerinde yetişen Korkuteli Karyağdı armudunun, 1950'li yıllardan bu yana bölgede üretildiğini kaydetti.ATB'nin uzun süredir Korkuteli Karyağdı armudunun tescili için çalıştığını vurgulayan Çandır, “Bölgenin flora ve klimasında yetişen Karyağdı armudu, saydığımız merkezlerin dışında bile aynı tat ve aromayla yetişmiyor. Korkuteli Karyağdı armudu, piyasada değişik isimlerle tüketiciye ulaştırılıyor. Biz bölgemizin değerlerini koruma altına almak, ürettiğimiz ürünün ticari değerini artırmak için Türk Patent ve Marka Kurumu'na coğrafi işaret başvurusunda bulunduk. Ürünü inceleyen Türk Patent ve Marka Kurumu, coğrafi işaret tescil belgesini verdi. Bölgemizin bir değeri daha coğrafi işaret zırhına büründü" diye konuştu.Korkuteli Karyağdı armuduyla ilgili çalışmanın kooperatifler ve yöresel ürünlerle ilgili çalışmanın bir parçası olacağını vurgulayan Çandır, “Gerek üretimin, gerekse paketleme ve pazarlamasının gelişmesi konusunda üreticilerimiz, kooperatiflerimiz ve üyelerimizle birlikte çalışmayı planlıyoruz" dedi. Çandır, başvuru sürecinde ATB'ye destek olan Antalya İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Antalya Ziraat Odası Başkanlığı, Korkuteli Kaymakamlığı, Korkuteli Ziraat Odası Başkanlığı, Akdeniz Üniversitesi Korkuteli Meslek Yüksekokulu ve Korkuteli İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'ne teşekkür etti.

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