Anamur’da seraları hortum vurdu

İlçe Tarım Müdürü Niyazi Sarıoğlu ise, kesin zararın belirlenmesi için çalışma yürütüldüğünü, ilk belirlemelere göre, 400 dönümün üzerinde muz serasının içindeki ürünlerle birlikte yerle bir olduğunu söyledi.
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MERSİN’in Anamur İlçesinde meydana gelen hortum, büyük zarara neden oldu. Denizden gelerek Anamurim antik kenti üzerinden karaya giren hortum, önüne kattığı muz seralarını yerle bir etti, ağaçları yerinden söktü. Dün akşam saatlerinde...
11 Ocak 2017 Çarşamba 14:05
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