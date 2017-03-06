'Analı kızlı' girişimcilik dersi

İZMİR'de anne ile kızının azmi genç girişimcilere umut oldu. Ev kadını Birgül Acar ve kızı Nilgün Toktaş, bugüne kadar komşularına ikram olarak yaptıkları ev böreği, mantı, katmer, erişte, köy yufkası, sütlü ekmek, turşu, sarma ve reçel tatlarıyla bankadan kredi çekerek dükkan açtı. 'Analı kızlı' adlı dükkan yedi ayda AVM'lerden, 5 yıldızı otellerden, okul kantinlerinden bile sipariş alır oldu. Mahalledeki işsiz kadınlara istihdam sağlandı.

Bugüne kadar evlerine gelen misafire ikram ettikleri birbirinden lezzetli ev yapımı ürünleri dükkan açıp satmak için yola çıkan ev kadını Birgül Acar ve kızı Nilgün Toktaş önce KOSGEB kredisine başvurdu, sıra gelmesini beklemeden bankadan kredi çekti ve Buca Koop. Mahallesi'nde dükkan açtı. 'Analı kızlı' adlı dükkanda ev böreği, mantı, katmer, erişte, köy yufkası, sütlü ekmek, turşu, sarma, reçel üreten anne ve kızın ürünlerinin lezzeti yedi ayda dilden dile yayıldı. AVM'lerden, 5 yıldızı otellerden, okul kantinlerinden bile sipariş alan anne ve kızı, mahalledeki işsiz kadınları istihdam ederek kadınların ev ekonomisine katkıda bulunmasını sağladı. Yanlarında 5 kadın sürekli çalışırken, yoğun zamanlar da ise bu sayı 10'a çıkıyor.

Nilgün Toktaş, ürünleri 'Analı Kızlı' markasıyla satışa sunduklarını belirterek, şunları söyledi:

"Amacımız anne eli lezzetini yaymak. Annemin mutfak lezzetini mahallemizde bilmeyen yoktur. Ben de evde onun yanında çırak gibi işi öğrendim. Hamur dışında hiçbir imalatımızda makina kullanmadan sadece el emeği ile yaptığımız börekleri, eriştereleri, mantıları, köy yufkamızı, sütlü ekmek, haşhaşlı katmer turşu, reçel, yaprak sarmasını kendi markamız adı altında piyasaya sürdük. Hiçbir üründe mevsimi dışında malzeme kullanmıyoruz. Siparişlerimizi evlere, işyerlerine araçlarımızla teslim ediyoruz. Siparişler artınca mahallemizdeki işsiz ev kadınlarını işe aldik. İşler arttıkça istihdamı da artıracağız. Hem geleneksel lezzetlerimizi koruyoruz, yayıyoruz hem de kadınlara cesaret veriyoruz. "



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