KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde, Anadolu Grubu şirketlerinden Anadolu Motor ve İtalyan Argo Tractors tarafından 2017 yılında kurulan Anadolu Landini, Globe serisi traktörlerin yerli üretimine başladı. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Türkiye'de birçok neslin traktörün sürdüğü tarlaların bereketiyle büyüdüğünü, Türkiye bugün traktör üretmekle kalmayıp, ürettiği traktörü ihraç eden bir ülke konumuna yükseldiğini söyledi.

Anadolu Grubu şirketlerinden Anadolu Motor ve İtalyan Argo Tractors'ün 2017 yılında yüzde 50 yüzde 50 ortaklık ile kurduğu Anadolu Landini, Çayıroava Şekerpınar'daki tesislerinde yerli traktör üretim törenine Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan, Argo Tractors Başkanı Valerio Morra, Argo Tractors hissedarları Alberto Morra ve Simeone Morra, Anadolu Grubu İcra Başkanı Hurşit Zorlu, Anadolu Grubu Otomotiv Grubu Başkanı Bora Koçak ve Anadolu Landini Genel Müdürü Hayati Kösoğlu katıldı.

Bakan Özlü törende yaptığı konuşmada dijital sensörlerle donatılmış aletleri tarımsal üretimin merkezine yerleştireceklerini söyleyerek, "Teknolojik inovasyonu, tarım uygulamalarının merkezine koyacağız. Birbiriyle konuşan traktörler, tarım makineleri, dijital sensörlerle donatılmış aletleri tarımsal üretimin merkezine yerleştireceğiz. Bakanlık olarak, katma değerini 10 yılda, 2 katına çıkaracak, 5 odak sektör belirledik. Bu sektörlerden biri de gıda ve içecek sektörüdür. Gıda teknolojilerini; vergi indirimi, kaynak tahsisi, teşvik ve muafiyetlerle destekleyeceğiz. Başta TÜBİTAK ve KOSGEB olmak üzere, bütün kaynaklarımızı yerli ve milli tarımın hizmetine sunacağız. Teknoloji üssü Türkiye hedefimizin yanına, yeni bir hedef daha koyduk. Bu hedef yatırım üssü Türkiye hedefidir. Bugün açılışını yaptığımız fabrika Türkiye'nin yerli veya yabancı, bütün yatırımcılar için güvenilir bir ülke olduğunun çok açık bir kanıtıdır. Türkiye bütün dış baskılara, komşu coğrafyalarımızdaki istikrarsızlıklara ve manipülatif birtakım oyunlara rağmen vizyonunu büyüterek, yoluna devam etmektedir. Türkiye 2001 yılına kadar sadece 15 milyar dolar doğrudan yabancı yatırım alan bir ülke iken, son 16 yılda ülkemize gelen doğrudan yabancı yatırım 191 milyar dolara yükselmiştir. Elde ettiğimiz muazzam büyüme, ihracatta kat ettiğimiz mesafe ve Sanayi 4.0'a uyum noktasındaki çabalarımız bizim kararlılığımızı net olarak göstermektedir. Türkiye'yi, ekonomik baskı altına almaya çalışanlar bunu başaramazlar. Türkiye ekonomisi güçlüdür, sağlamdır ve büyüyerek yoluna devam edecektir. Hiç kimsenin, Türk ekonomisinin tekerine çomak sokmasına göz yummayacağız. Aksine, vites büyüterek yolumuza devam edeceğiz.Anadolu Landini Traktör Fabrikası'nın ülkemize ve tarım sektörümüze hayırlı olmasını, bereket getirmesini diliyorum" dedi.

'TRAKTÖR TARIM DEMEKTİR, BEREKET DEMEKTİR, EKMEK DEMEKTİR'

Bakan olarak fabrika açılışlarının kendisini mutlu ettiğini belirten Özlü, "Bu fabrikayla ülkemizin yerli üretimine, ihracatına, katma değerine ve istihdamına katkıda bulunan Anadolu Grubu'na teşekkür ediyorum. Bakan olarak, beni en çok mutlu eden programlar fabrika açılışlarıdır. Çünkü fabrika demek üretim demektir, katma değer demektir, ihracat demektir, istihdam demektir. Türkiye'nin üretimine, ihracatına ve istihdamına katkıda bulunan her fabrika ve her girişim; bizim için bir değerdir, bir nimettir. Fabrikanın, ileri teknoloji ile donatılmış olması bizler için ayrıca memnuniyet vericidir. Bizim kültürümüzde traktörün çok ayrı bir yeri vardır. Traktör tarım demektir, bereket demektir, ekmek demektir, alın teri demektir. Özellikle benim gibi, milyonlarca çiftçi çocuğu için traktör kelimesiyle bereket kelimesi eş anlamlıdır. Türkiye'de birçok nesil, traktörün sürdüğü tarlaların bereketiyle büyümüş, okumuş ve bugünlere gelmiştir. Ve şükürler olsun ki Türkiye bugün, traktör üretmekle kalmamış, ürettiği traktörü ihraç eden bir ülke konumuna yükselmiştir" diye konuştu.

2017 YILINDA TÜRKİYE'DE 73 BİN TRAKTÖR ÜRETİLDİ

Türkiye'de üretilen traktörlerin yüzde 20'sinin ihraç edildiğini açıklayan Bakan Özlü, şöyle konuştu:

"Ülkemiz, dünyada traktör pazarının en dikkat çeken ülkelerinden biri olmayı başarmıştır. 2017 yılında Türkiye'de 73 bin traktör üretildi. Bunların yaklaşık 14 bini, yani yüzde 20'si ihraç edildi. Bu rakamlar hem traktör sektörü için, hem de tarım makineleri sektörü için, gurur duyulacak rakamlardır. Nasıl ki, Sanayi 4.0 teknolojinin devrimiyse, Tarım 4.0 da tarımın devrimidir. Tarım devrimi binlerce yıl önce bizim topraklarımızda, Anadolu'da başladı. Tarım devrimine beşiklik eden Türkiye coğrafyası ben inanıyorum ki bugün artık hem sanayi devriminin, hem tarım devriminin önemli aktörlerinden biri olacak.Tarımdaki nüfusun azaldığı, tarım alanlarının daraldığı bir dünyada ve Türkiye'de tarımsal üretimi sıçratacak yegâne araç teknolojidir. Türk tarımı daha fazla teknolojiyle sıçrama yapabilir. Bunun için tarımın ve çiftçilerimizin teknoloji odaklı bir şekilde dönüştürülmesini, bakanlık olarak gündemine almış bulunuyoruz. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanımız Ahmet Eşref Fakıbaba'nın, bu yöndeki üstün gayretlerine, biz de bakanlık olarak omuz vereceğiz. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımıza bağlı tüm kurumlar bütün imkânlarıyla, tarımsal sanayinin hizmetinde olacak. TÜBİTAK Tarım 4.0 uygulamaları için, ihtiyaç duyulan her alanda hizmete hazırdır. KOSGEB tarım teknolojilerine yatırım yapmak isteyen herkese, kaynak sunmaya devam edecektir. Bakanlığımız ile Tarım Bakanlığı arasında Ar-Ge ve inovasyon başta olmak üzere çeşitli işbirliği mekanizmalarını hayata geçireceğiz. Örneğin kimyasal ilaçlar, tarımda yenilenebilir enerji, dışarıdan ithal ettiğimiz aşı ve mayaların Türkiye'de üretimi gibi konularda bakanlık olarak bütün imkânlarımızı seferber edeceğiz."

'YERLİ ŞANZIMAN ÜRETECEĞİZ'

Anadolu Grubu olarak otomotiv alanında yerli üretime odaklandıklarını belirten Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan, "Anadolu Grubu'nun 68 yıllık deneyimini İtalyan ortağımızın traktör tasarımı ve üretimi konusundaki 134 yıllık uzmanlığı ile birleştirerek Türkiye'de yatırım yapmaktan, ülkemizin tarım, ihracat ve istihdamına katkı sağlamaktan mutluluk duyuyoruz. Yerli dizel motor üretimi ile başlayan çalışmalarını Şekerpınar'daki tesislerinde traktör üretimi ile zenginleştirerek Türk çiftçisinin ihtiyacı olan kaliteli ürünleri sunmaya devam edecek. Yatırımımızın ikinci aşamasında Argo Tractors'ün teknoloji ve tasarımını kullanarak yerli şanzıman üreteceğiz. Ayrıca Anadolu Landini olarak McCormick markalı traktörlerin Türkiye'de satışına başlayacağız" dedi.

İTALYA'DAKİ 5 ÜRETİM TESİSİNDEN SONRAKİ ÜRETİM YATIRIMI TÜRKİYE

Argo Tractors Başkanı Valerio Morra ise Türkiye'nin tarım üretimi konusunda Avrupa'da 1. sırada yer aldığını ve bu yatırımın kendileri açısından stratejik bir önemi olduğunu söyledi. Türkiye'nin üretim bazlı yatırımlarında İtalya'dan sonra ikinci ülke olduğunu vurgulayan Morra, bu kararda 2012 yılından itibaren Anadolu Grubu ile sürdürdükleri başarılı çalışmaların da etkili olduğunu ifade etti. Morra, "50-75 beygir arası 3 silindire sahip 4 modelden oluşan Landini Globe serisi dünyada sadece Anadolu Landini'nin Şekerpınar'daki tesislerinde üretilecek. Türkiye toprak şartlarına özel tasarlanan modelin dünya pazarlarında da beğeni ile karşılanacağına ve yüksek talep göreceğine inanıyorum" diye konuştu.

YÜKSEK YERLİLİK ORANI İLE ÜRETİLECEK

Anadolu Landini Genel Müdürü Hayati Kösoğlu, Landini Globe serisinin yüksek yerlilik oranı ile üretileceğini belirterek, "Ülkemizin iklim ve toprak koşullarına uygun olarak tasarlanan Globe serisi traktörler çiftçimizin performansı yüksek güçlü ve kaliteli traktörlere daha uygun fiyatlarla ulaşmasını sağlayacak. Bu yıl satışını hedeflediğimiz traktörlerin yaklaşık yüzde 40'ı Globe serisi olacak. Bu yılın sonuna kadar portföyümüzde yer alan diğer Landini serilerinden Rex, Powerfarm ve 5H'yi de yerlileştirme çalışmalarına başlamayı hedefliyoruz. Ortağımız Argo Tractors'ün tarımdaki köklü geçmişi ve tecrübesi, çiftçilerimizin Landini traktörlerden yüksek memnuniyeti iddiamızı destekleyen en önemli unsurlar" diye konuştu.

ANADOLU LANDİNİ

Anadolu Landini Traktör Üretim ve Pazarlama A.Ş., 2017 yılında Anadolu Motor ve İtalyan Argo Tractors firmalarının ortaklığı ile kuruldu. Argo Group'a bağlı şirketlerden biri olan Argo Tractors, portföyündeki Landini, McCormick ve Valpadana markaları ile yıllık 22 bin birimi aşan traktör üretim kapasitesine sahip. Argo Tractors, 35 ile 310 beygir aralığındaki traktörleriyle açık araziden meyve bahçelerine ve bağcılığa kadar çok geniş bir yelpazede tarım sektörüne katkı sağlamakta. 2012 yılından bu yana Landini traktörlerin Türkiye distribütörlüğü Anadolu Motor tarafından yürütülürken, 2017'deki ortaklık anlaşmasına istinaden traktör satış ve üretim faaliyetleri Anadolu Landini şirketine devredildi. Anadolu Landini'nin Şekerpınar'da bulunan fabrikasında yılda 2 bin traktör üretilecek.



