banner314

banner325

Son Dakika

Anadolu Hayat Emeklilik’in fon pazar payı yüzde 18.1'e çıktı

Borsa İstanbul’un en değerli sigorta şirketi Anadolu Hayat Emeklilik'in fon büyüklüğünde pazar payı yüzde 18.1'e ulaştı. Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdürü Yılmaz Ertürk, 2019 yılı üçüncü çeyrek finansal sonuçlarına ilişkin...

EKONOMİ 01.11.2019, 17:30
Anadolu Hayat Emeklilik’in fon pazar payı yüzde 18.1'e çıktı
Borsa İstanbul’un en değerli sigorta şirketi Anadolu Hayat Emeklilik'in fon büyüklüğünde pazar payı yüzde 18.1'e ulaştı.
Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdürü Yılmaz Ertürk, 2019 yılı üçüncü çeyrek finansal sonuçlarına ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Yılın ilk dokuz aylık döneminde, otomatik katılım dahil bireysel emeklilik ve hayat sigortaları fonları büyümeye devam etti. Eylül ayı sonunda bireysel emeklilik sistemindeki katılımcı sayısı 12.7 milyon kişiye, fon büyüklüğü 115.5 milyar liraya ulaştı. Hayat sigortalarında biriken fonlar ise Ağustos ayı sonunda 8.3 milyar liraya yükseldi. Sektör olarak tasarruf bilincini artırmak suretiyle uzun vadeli fonlar yaratarak ülke ekonomisinin gelişimine katkıda bulunmaya devam ediyoruz" dedi.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, fon büyüklüğünde pazar payını yüzde 18.1’e yükselten Anadolu Hayat Emeklilik, hayat sigortası prim üretimini geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 41 artırarak bu alanda sektör ikinciliğine yükseldi ve 1.9 milyar lirayı aşan sigortalı varlıkları ile de sektördeki lider pozisyonunu korudu.
Açıklamada, "Eylül ayı itibariyle 25 milyar liraya yaklaşan aktif büyüklüğü ile sektörünün lideri konumunda olan Anadolu Hayat Emeklilik, yılın ilk dokuz aylık döneminde 236.6 milyon lira net kâr elde etti. Şirketin özkaynakları 1.1 milyar liraya ulaştı" denildi.
Ertürk, "Anadolu Hayat Emeklilik olarak ülkemiz tasarruflarının artışına katkı sağlayacak ürünler geliştirmeye, bu ürünleri kullanıcı dostu teknolojilerle sunmaya ve bireysel emeklilik sistemine dahil olanların yatırımlarını daha iyi değerlendirmelerine yardımcı olacak çözümler üretmeye devam ediyoruz" dedi ve şöyle devam etti:
"Bunun en son örneği Fonmatik Robo oldu. Bireysel emeklilik sistemine dahil olanların yüzde 90’ından fazlası, finansal piyasaları takip etmenin zorlukları ve zamansızlık gibi nedenlerle sisteme girdikten sonra tercih ettikleri varlıkların dağılımında değişikliğe gitmiyor.
"Öte taraftan finansal piyasalar oldukça dinamik. Muhtelif nedenlerle risk algısı ve iştahı sürekli olarak değişiyor, finansal varlıkların getirileri bu durumdan etkileniyor. Bu nedenle yatırıma konu olan varlıkların da dinamik bir şekilde yönetilmesi gerekiyor.
"Mobil ve İnternet Şubelerimiz üzerinden sunduğumuz Fonmatik Robo hizmeti, yatırımcının risk iştahını ölçtükten sonra varlıklarını, değişen piyasa koşullarını dikkate alarak yönetiyor. Ülkemizde ilk ve tek olan bu uygulamayı ücretsiz olarak sunuyoruz."

Yorumlar (0)
11°
açık
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 02 Kasım 2019
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 9 18
2. Fenerbahçe 9 17
3. Malatyaspor 9 16
4. Trabzonspor 9 16
5. Galatasaray 10 16
6. Sivasspor 9 15
7. Başakşehir 9 15
8. Beşiktaş 9 12
9. Konyaspor 9 12
10. Gaziantep FK 9 12
11. Kasımpaşa 9 11
12. Denizlispor 9 11
13. Antalyaspor 9 11
14. Çaykur Rizespor 10 11
15. Göztepe 9 9
16. Ankaragücü 9 9
17. Gençlerbirliği 9 6
18. Kayserispor 9 4
Takımlar O P
1. Ümraniye 9 17
2. Hatayspor 9 17
3. Fatih Karagümrük 9 16
4. Balıkesirspor 9 16
5. Akhisar Bld.Spor 9 16
6. Altay 9 15
7. Bursaspor 9 15
8. Erzurum BB 9 14
9. Keçiörengücü 9 14
10. Adana Demirspor 9 11
11. İstanbulspor 9 11
12. Menemen Belediyespor 9 11
13. Osmanlıspor 9 10
14. Boluspor 9 8
15. Giresunspor 9 8
16. Adanaspor 9 7
17. Altınordu 9 5
18. Eskişehirspor 9 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 10 28
2. Man City 10 22
3. Leicester City 10 20
4. Chelsea 10 20
5. Arsenal 10 16
6. Crystal Palace 10 15
7. M. United 10 13
8. Sheffield United 10 13
9. Bournemouth 10 13
10. West Ham 10 13
11. Tottenham 10 12
12. Wolverhampton 10 12
13. Burnley 10 12
14. Brighton 10 12
15. Aston Villa 10 11
16. Everton 10 10
17. Newcastle 10 9
18. Southampton 10 8
19. Norwich City 10 7
20. Watford 10 5
Takımlar O P
1. Barcelona 10 22
2. Real Madrid 10 21
3. Granada 11 20
4. Atletico Madrid 11 20
5. Sevilla 11 20
6. Real Sociedad 11 19
7. Villarreal 11 17
8. Athletic Bilbao 11 16
9. Getafe 11 16
10. Osasuna 11 15
11. Levante 11 14
12. Valencia 11 14
13. Real Valladolid 11 14
14. Eibar 11 12
15. Deportivo Alaves 11 12
16. Real Betis 11 12
17. Mallorca 11 11
18. Celta de Vigo 11 9
19. Espanyol 11 8
20. Leganés 11 5