Anadolu Gurubu'ndan Milil Dayanışma Kampanyası'na 5 milyon TL

Anadolu Grubu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası’na da Grup şirketlerinden Anadolu Efes, Coca-Cola İçecek, Migros ve Anadolu Isuzu’nun da desteği ile 5 milyon TL bağışlıyor.

Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan, COVID-19’la mücadele sürecine Grup şirketleriyle birlikte 30 milyon TL’yi aşan miktarda kaynak ayırdıklarını açıkladı. Anadolu Grubu'nun Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası’na katkı sağlayan Grup şirketlerinden Anadolu Efes, Coca-Cola İçecek, Migros ve Anadolu Isuzu’ bulunuyor. Şirketlerin topladığı 5 milyon TL bağışlıyor.