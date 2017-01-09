Anadolu Grubu İcra Başkanlığı görevine Hurşit Zorlu atandı

İstanbul, 9 Ocak () – Anadolu Grubu İcra Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Hurşit Zorlu, Anadolu Grubu İcra Başkanı olarak atandı.

Anadolu Grubu’ndan yapılan açıklamada, grubun Yönetim Kurulu ve İcra Başkanlığını birlikte yürüten Tuncay Özilhan, 1 Şubat 2017 itibarıyla İcra Başkanlığı görevini devredecek. 1984 yılından bugüne Grubun İcra Başkanlığı görevini de yürüten Tuncay Özilhan, Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı sürdürecek.

Anadolu Grubu çatısı altında 33 yıldır aralıksız görev alan Hurşit Zorlu, Grup içindeki kariyerine 1984 yılında Efes İçecek Grubu Pazarlama Uzmanı olarak başladı. Hurşit Zorlu, Efes İçecek Grubu’ndaki kariyeri boyunca sırası ile Pazarlama Şefi, Proje Geliştirme Müdür Yardımcılığı, Proje Geliştirme Müdürlüğü, İş Geliştirme ve Yatırımcı İlişkileri Direktörlüğü gibi çeşitli görevler üstlendi.

Devamında, 2000-2008 yılları arasında Efes İçecek Grubu (Anadolu Efes) Mali İşler ve Yatırımcı İlişkileri Direktörlüğü ve 2008-2013 yılları arasında Anadolu Grubu Mali İşler Başkanlığı görevlerini yürüten Hurşit Zorlu son olarak, Anadolu Grubu İcra Başkan Yardımcısı görevinde bulunuyordu. Anadolu Grubu’nda görev yapan Sektör Başkanları, Grup şirketlerinin Genel Müdürleri ve Holding birimlerinin üst düzey yöneticileri, 1 Şubat 2017 itibarıyla yeni görevine başlayacak Hurşit Zorlu’ya bağlı çalışacak isimler olacak.

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