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Ana Gıda hisselerinin ABD'li şirkete devri tamamlandı

İstanbul, 21 Şubat () - Komili, Kırlangıç gibi markaların üreticisi Ana Gıda'nın hisselerinin dünyanın en büyük bitkisel yağ üreticilerinden ABD merkezli Koninklijke Bunge B.V.'ye devir işlemleri tamamlandı. Ana Gıda'nın sahibi Anadolu...

Ana Gıda hisselerinin ABD'li şirkete devri tamamlandı

İstanbul, 21 Şubat () - Komili, Kırlangıç gibi markaların üreticisi Ana Gıda'nın hisselerinin dünyanın en büyük bitkisel yağ üreticilerinden ABD merkezli Koninklijke Bunge B.V.'ye devir işlemleri tamamlandı.
Ana Gıda'nın sahibi Anadolu Endüstri Holding'den (AEH) Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Bağlı ortaklığımız Anadolu Endüstri Holding A.Ş.'nin (AEH) Ana Gıda İhtiyaç Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş (Ana Gıda) şirketinde sahip olduğu yüzde 55.25 hisselerinin Koninklijke Bunge B.V.'ye satış işlemleri bugün tamamlanmış olup, toplam 55.62 milyon lira tutarındaki satış bedeli nakden tahsil edilmiştir. Mevcut durum itibariyle AEH'nin Ana Gıda'da herhangi bir hissesi kalmamıştır" denildi.
Bunge, 1818 yılında tahıl ticareti yapmak üzere Amsterdam/Hollanda’da kuruldu. Şirketin büyümesi ve faaliyet alanının genişlemesi ile birlikte 1856’da şirket merkezi Anwers/Belçika’ya, 20 yüzyılda Güney Amerika'ya ve 1999 yılında da New York’a taşındı.
Uluslararası düzeyde faaliyet gösteren Bunge'nin 4 kıtada, 32 ülkede, 25 binden fazla çalışanı, 400’den fazla fabrika, depo, alım merkezi bulunuyor.  

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