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Amsterdam havaalimanına “Bitcoin ATM’si” yerleştirildi

Deniz Kılınç / İstanbul, 21 Haziran () – Hollanda başkenti Amsterdam’da bir havalimanına, yolcuların eurolarını Bitcoin veya Ethereum yatırımına çevirebilecekleri bir ATM yerleştirildi. Amsterdam’da yer alan Schipol uluslararası havalimanına...

Amsterdam havaalimanına “Bitcoin ATM’si” yerleştirildi

Deniz Kılınç / İstanbul, 21 Haziran () – Hollanda başkenti Amsterdam’da bir havalimanına, yolcuların eurolarını Bitcoin veya Ethereum yatırımına çevirebilecekleri bir ATM yerleştirildi.
Amsterdam’da yer alan Schipol uluslararası havalimanına yerleştirilen ATM, Avrupa’daki diğer havalimanları kapsamında bir ilk olarak görülürken, havalimanından yapılan açıklamada ATM’nin altı aylık bir girişim sonucunda yolcuların piyasanın en yüksek hacimli ilk iki kripto para birimine kolay ulaşım taleplerinden dolayı yerleştirildiğini belirtildi.
Söz konusu ATM, ülkeden ayrılan yolcuların eurolarını Bitcoin veya Ethereum yatırımına dönüştürebilmeleri için havalimanının dış hatlar gidiş kısmına yerleştirildiği belirtilirken, Amsterdam Schipol Havalimanı tüketici ürünleri ve hzimetleri direktörü Tanja Dik şöyle konuştu:
“Bitcoin ATM’siyle yolcuların ‘yerel’ eurolarını kolayca ‘küresel’ birimler olan Bitcoin ve Ethereum yatırımına dönüştürmek için kullanışlı bir hizmet sunmayı hedefliyoruz.
“Eğer yolcunun yaşadığı ülkede euro kullanılmıyorsa, bu hizmet oldukça işe yarayacaktır:”
Söz konusu Bitcoin ATM’si, Hollanda merkezli yazılım hizmetleri şirketi ByeleX’in alt kuruluşu Byecoin tarafından yerleştirildi.

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