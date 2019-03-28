Amerikan Türk Konseyi’nin toplantısı Washington’da yapılacak

İstanbul, 28 Mart () - Amerikan Türk Konseyi’nin (ATC) geçen yıl iki kez ertelenen 37’nci toplantısı 14-16 Nisan tarihleri arasında Washington’da yapılacak.

Açılış konuşmasını Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun yapacağı toplantıya hükümet kanadından Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan katılıyor. ABD tarafından da yine Hazine ve Ticaret Bakanları katılıyor.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun yanı sıra özel ve kamu sektöründen birçok işadamı ve yöneticinin de katılım sağlayacağı toplantıya Amerikan Türk İş Geliştirme Konseyi (ATBDC) de katılıyor.

ATBD Council Genel Başkanı Uğur Terzioğlu, toplantıda Amerikalı birçok senatör ve milletvekilinin de hazır bulunacağını söyledi ve "ABD Senatosu ve Meclisinde Türk lobisi grubunun yıllardır başkanlığını yürüten, Kentucky eski milletvekili Ed Whitfield ve TCA Başkanı Lincoln McCurdy’nin de aralarında bulunduğu birçok siyasinin de bu etkinliğe katılım göstermesini bekliyoruz" dedi.

Savunma sanayinden finansa, teknolojiden enerjiye Amerikan’ın önde gelen şirketlerinin temsilcilerinin de hazır bulunacağı toplantının Türkiye ABD ilişkilerini daha da canlandırmak için büyük bir fırsat olduğunu vurgulayan Terzioğlu, ATC toplantılarının siyasetten ekonomiye Türkiye ABD ilişkilerinde son derece önemli bir yerinin olduğunu vurguladı.

ABD’nin başka hiçbir ülkeyle bu kapsamda bir organizasyon düzenlemediğini hatırlatan Terzioğlu, iki ülke arasındaki çeşitli işbirliklerinin bu toplantılarda kurulduğunu da sözlerine ekledi. (Fotoğraflı)