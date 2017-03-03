Amerikan Şirketler Derneği'nin yeni Yönetim Kurulu seçildi

İstanbul, 3 Mart () - Amerikan Şirketler Derneği’nin (AmCham Türkiye/ABFT), 13. Olağan Seçimli Genel Kurulu’nda yeni Yönetim Kurulu üyeleri seçildi.

Olağan Seçimli Genel Kurul gündemi kapsamında Amerikan Şirketler Derneği’nin 2 yıl süreyle görev yapacak yeni Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyeleri belirlenirken, Dernek Yönetim Kurulu Başkanlığı’na üçüncü kez Citibank A.Ş. Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Serra Akçaoğlu seçildi.

Bugüne kadar Türkiye'ye 54 milyar dolar yatırım

Genel Kurul’da yaptığı konuşmada AmCham Türkiye/ABFT üyesi şirketlerin Türk ekonomisine kattıkları değeri vurgulayan Yönetim Kurulu Başkanı Serra Akçaoğlu, “Üye şirketlerimiz bugüne kadar Türkiye’ye 54 milyar doların üzerinde yatırım yaptı” dedi.

Yaratılan doğrudan istihdam 90 bine yakın

AmCham Türkiye/ABFT üyesi şirketlerin birçoğunun, yıllık bazda, ticaret, gelir, Ar-Ge gibi alanlarda milyarlarca dolarlık bir hacim yaratan küresel operasyonlara sahip dev şirketler olduğunun altını çizen Akçaoğlu, Türkiye’de yarattıkları doğrudan istihdamın 90 bine yakın olduğunu ifade etti. Akçaoğlu, uluslararası yatırımcılar olarak Türkiye’nin potansiyeline büyük inançları olduğunu vurguladı.Toplantı sonucu belirlenen 2017-2019 Dönemi AmCham Türkiye/ABFT yeni Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu asil ve yedek üyeleri:

Yönetim Kurulu Asil Üyeleri

Serra Akçaoğlu – Citibank Türkiye Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi – Başkan Tankut Turnaoğlu – Procter & Gamble Yönetim Kurulu Başkanı Türkiye ve Kafkasya Canan Özsoy – GE Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür

İhsan Necipoğlu – Dow Türkiye ve Orta Asya Cumhuriyetleri Başkanı Mine Öztürk – Baxter International Genel Müdürü

Ufku Akaltan – UPS Türkiye Genel Müdürü Haluk Yalçın – PwC Türkiye Başkanı

Nilgün Langenberg - Korn Ferry Genel Müdürü İsmail G. Esin – Baker & McKenzie Yönetici Ortağı Levent Yüksel – PepsiCo Türkiye Genel Müdürü Defne Tozan – IBM Türkiye Ülke Genel Müdürü Filiz Akdede – HP Türkiye Genel Müdürü

Ayşem Işıl Sargın – Boeing Türkiye Genel Müdürü Yalım Eriştiren – Intel Türkiye Genel Müdürü

Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri

Orhan Geniş – Honeywell Türkiye ve Orta Asya Başkanı Banu Oruç – Warner Bros Türkiye Yönetici Müdürü Mert Büyükyazgan – 3M Türkiye Genel Müdürü

Dirk Jan Hehenkamp – Nike Türkiye Genel Müdürü Ayşegül Aydın - Heidrick & Struggles Yönetici Ortağı

İhsan Karagöz – Mondelez International Türkiye Genel Müdürü Maria Fernando Prado - Janssen Türkiye Genel Müdürü

Denetim Kurulu Asil Üyeleri

Murat Alsan – KPMG Türkiye Başkanı ve Kıdemli Ortak

Ural Aküzüm - Bilgi Üniversitesi Laureate Yönetim Kurulu Üyesi Berna Betül Öztürk – Ulusal Faktoring Genel Müdür Yardımcısı

Denetim Kurulu Yedek Üyeleri

Armin Zerunyan – Hilton Türkiye Bölge Müdürü

Benan Arseven – Moroğlu Arseven Avukatlık Ortaklığı Kurucu Ortağı

Oğuzcan Bülbül – Anadolu Efes Kurumsal İlişkiler ve Rekabet Uyum Direktörü

(Fotoğraflı)