Ambalajlı zeytin ve zeytinyağı ihracat şampiyonlarına ödül

EGE İhracatçı Birlikleri'nde (EİB) düzenlenen törenle 2017 yılında ihracat artış rekortmeni olan zeytin ve zeytinyağı sektöründe ambalajlı zeytin ile zeytinyağı ihracat şampiyonları ödüllerini aldı. Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Davut Er, Türkiye'de 41 ilde üretimi yapılan zeytin ve zeytinyağının ambalajlı olarak ihraç edilmesini hedeflediklerini söyledi.Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği (EZZİB), 2017 yılında yakaladığı yüzde 103'lük ihracat artışına büyük katkı sağlayan ambalajlı zeytin ve ambalajlı zeytinyağı kategorilerinde en fazla ihracat gerçekleştiren ilk 10 firmayı ödüllendirmek için ödül töreni düzenledi. EZZİB Yönetim Kurulu Başkanı Davut Er, törende yaptığı konuşmada Uluslararası Zeytin Konseyi verilerine göre, 2016-2017 sezonunda dünyada zeytinyağı üretiminin yüzde 20 gerileyerek 2 milyon 536 bin ton olarak gerçekleştiğini ifade etti. Başlıca üretici ülkelerin, 1 milyon 283 bin tonla İspanya, 195 bin tonla Yunanistan, 187 bin tonla İtalya, 177 bin tonla Türkiye, 110 bin tonla Fas ve Suriye olduğunu belirten Er, bu ilk 6 ülkenin üretimin yaklaşık yüzde 80'ini gerçekleştirdiğini söyledi. Dünya tüketiminin ise üretimin de üzerinde, 2 milyon 705 bin ton olarak gerçekleştiğini anlatan Er, Türkiye'deki rakamlarla ilgili şu bilgileri verdi:"Geride bıraktığımız 2016-2017 sezonunda Türkiye geneli zeytinyağı ihracatımız, bir önceki sezona göre yüzde 249 artarak 44 bin 457 ton olarak gerçekleşmiş, döviz gelirimiz ise yüzde 213 artarak 174 milyon dolar olmuştur. Bu rakamlar bir önceki sezonda 2015-2016'da 12 bin 756 ton zeytinyağı ihracat miktarı ve 55 milyon dolardı. Bu başarıda payı bulunan bütün ihracatçılarımızı kutluyor, başarılarının devamını diliyorum. 2016-2017 sezonunda Türkiye genelinde toplam 120 ülkeye ve 3 serbest bölgeye zeytinyağı ihracatı yapılmıştır. Bu ülkeler arasında İspanya, ABD, İtalya, S. Arabistan, Fildişi Sahili, Japonya, İran, Fas, Avustralya ve Almanya en çok ihracat yapılan ülkeler olarak ilk sıralarda yer almaktadır. İlk 10 ülkeye gerçekleştirilen zeytinyağı ihracatımız toplam zeytinyağı ihracatımızın tutar ve miktar bazında yüzde 88'ini oluşturmaktadır. 2016-2017 dönemi zeytinyağı ihracatımızın 29 bin 512 tonu dökme, 3 bin 149 tonu varilli, 11 bin 795 tonu ise kutulu/ambalajlı olarak gerçekleşmiştir. Bu durumda, geçtiğimiz sezon toplam zeytinyağı ihracatımızın ancak yüzde 26'sının kutulu olarak gerçekleştiğini görüyoruz. Geçtiğimiz sezonlarda ambalajlı zeytinyağı üretimimiz 25 bin ton düzeylerini aşmıştı."İHRACATTA HEDEF 500 MİLYON DOLARUlusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi'nce gerçekleştirilen rekolte tahmin çalışmalarına göre, 2017-2018 sezonunda 455 bin ton sofralık zeytin, 287 bin ton düzeylerinde de zeytinyağı üretimi beklendiğini açıklayan Başkan Er, 2018 yılında zeytin-zeytinyağında 500 milyon dolarlık ihracat hedeflendiğini kaydetti. Türkiye'de kişi başına zeytinyağı tüketiminin 2 litrenin altında olduğunu vurgulayan Er, rekoltenin en az yarısının ihraç edilmesi gerektiğini savundu. Davut Er, "Türk zeytin ve zeytinyağı ihracatçısı olarak öncelikli hedefimiz, Türkiye'de 500 bin üretici ailenin geçim kaynağı olan, 41 ilimizde üretimi yapılan zeytin ve zeytinyağımızın ambalajlı olarak ihraç edilmesidir. Son 3 yılda, ülkemizdeki düşük rekolte ve diğer üretici ülkelere göre yüksek seyreden hammadde fiyatları nedeniyle 4 yıl öncesinde 25 bin tonun üzerinde olan ambalajlı zeytinyağı ihracatımız geçen yıl 11 bin 800 tona kadar geriledi. Yurtdışındaki marketlerdeki raflarımızı maalesef son 3 yılda önemli ölçüde rakiplerimize kaybettik" diye konuştu.ORGANİK ZEYTİNYAĞINA DAHA FAZLA DESTEKDevletin zeytin ve zeytinyağı ihracatına sağlanan destekleri iki katına çıkartarak, sofralık zeytin üreticisine 50 kuruş, zeytinyağı üreticisine de 2.5 TL prim vermesi durumunda rekolte artışı ile birlikte kutulu zeytinyağı ihracatının toplam ihracattaki payını artıracağını söyleyen Er, bu sayede üreticinin emeğinin karşılığını alabileceğini ifade etti. Ekonomi Bakanlığı'nın ihracat desteklerini özellikle markalı ve ambalajlı ihracatta iki katına çıkartmasını isteyen Başkan Er, "ABD'de giderek artan organik zeytinyağı talebinden pay alabilmemiz için, organik zeytinyağına verilen destek miktarları da arttırılmalıdır. Devletimizden bir diğer beklentimiz de, AB'nin zeytinyağı için ülkemize tanımış olduğu mevcut yıllık 100 ton düzeyindeki gümrük vergisiz kotanın en azından 20 bin tona çıkartılmasıdır. Ödül alan üyelerimizi başarılarından dolayı kutlar, sektörümüze ve ülkemize sağlamış oldukları destekten ötürü teşekkür ederim" dedi.Konuşmanın ardından en çok ihracat yapan ambalajlı 10 zeytin ve 10 zeytinyağı firmasına ödülleri verildi.

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