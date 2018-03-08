AMB/ Draghi: Korumacılık ve deregülasyon en önemli iki risk

Hilal Sarı / İstanbul, 8 Mart () – Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi AMB’nin bugünkü faizleri değiştirmeme kararının ardından yaptığı basın açıklamasında küresel ticaret savaşına yönelik yaptığı değerlendirmede “Korumacılık Euro Bölgesi’ndeki iyileşmeye zarar verir” dedi.

Draghi faiz kararı sonrası yaptığı açıklamalarda “Korumacılıktaki artış ve euro döviz kurunun seyri gibi diğer etkenler Euro Bölgesi’ndeki büyüme için risk oluşturabilir” dedi ve ekledi:

"Bugünlerde daha az bahsedilen bir risk ise diğer ülkelerdeki finansal deregülasyon eğilimidir."

"En önemli risklerden biri de Avrupa'da değil ama dünyanın diğer bölgelerindeki deregülasyondur. Piyasaların bir kısmında olan deregülasyon tüm küresel ekonomiyi etkiler"

Faizlerin değiştirilmemesine ve varlık alım programının devam etmesine karar verilen toplantıdaki kararların oy birliğiyle alındığını belirten Draghi, AMB Euro Bölgesi ekonomisine yönelik büyüme tahminlerini 2018 için Aralık 2017’deki yüzde 2.3’ten 2.4’e çıkarttıklarını, 19 üyeli birliğin 2019’da yüzde 1.9 ve 2020’de yüzde 1.7 büyümesini öngördüklerini söyledi. Yani Euro Bölgesi ekonomisi için 2018 büyüme tahmini yukarı yönlü revize edilirken, 2019 ve 2020 büyüme tahminleri değiştirilmedi.

Avrupa Merkez Bankası bugünkü yönetim kurulu toplantısında politika faizini sıfırda, mevduat faizini yüzde -0.40’ta ve marjinal fonlama faizini yüzde 0.25’te tuttu ve varlık alım programında (QE) bir değişiklik yapmadı.

AMB’den Draghi’nin açıklamaları öncesi yapılan açıklamada AMB Yönetim Kurulu’nun bugünkü toplantısında faizlerde bir değişikliğe gidilmediği belirtildi ve açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Euro Bölgesi’nin yakın vadede beklenenden daha hızlı büyümesini bekliyoruz.

“Enflasyon konusunda henüz zafer ilan edemeyiz. Enflasyon baskılanmaya devam ediyor ve halen ikna edici kalıcı bir yukarı yönlü hareket sergilemesi gerekiyor.

“Enflasyonun orta vadede hedef olan yüzde 2’nin biraz altına yaklaşacağına eminiz. İcra kurulumuz enflasyon gidişatında hedeflerine uygun bir ilerleme görene kadar.

“Orta vadede enflasyonu desteklemek için makul oranda parasal teşvik hala gereklidir.

“Parasal teşvikleri net alımlarla, büyük ölçekli varlık alımlarıyla, yeniden yatırımlarla ve sözlü yönlendirmelerle devam edecektir.

“Yönetim Kurulu önemli AMB faiz oranlarının ve net varlık alımlarının uzun bir süre boyunca mevcut seviyelerinde kalmasını bekliyor.

“Olağandışı para politikalarına ilişkin Yönetim Kurulu şu anda aylık 30 milyar euro tutarındaki net varlık alımlarının, Eylül 2018 sonuna veya gerektiği durumda daha da ileri bir tarihe; enflasyon seyrinde hedefle tutarlı istikrarlı ve kalıcı bir düzelme görene kadar devam edeceğini teyit etmiştir.”

“Devamlı yarın işi bırakıp bırakmayacağıma dair sorular soruyorsunuz ama daha buradayım”

“Büyümede aşağı yönlü riskler de global iki faktöre bağlı olarak karşımıza çıkarıyor: Artan korumacılık, artan değişiklikler.

“Euro Bölgesi’nin daha dirençli hale gelmesi için yapısal reformların hızlandırılması gerekir, işsizliğin azaltılması ve verimin artırılması gerekir.

Euro karşıtı bir partinin güçlü bir oy almasına ilişkin soruları sorulan Draghi;

İcra Kurulu için Euro Bölgesi’nde ekonomik ve parasal entegrasyonun devam etmesi en önemli önceliklerden biri olduğunu söyledi ve konuya ilişkin yorum yapmadı.

Dünya Kadınlar Günü ve AMB’deki kadın yönetici oranının düşüklüğüne dair ise Draghi yetenek avcılarını bu konuda yönlendireceklerini söyledi.