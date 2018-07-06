Amazon’un büyük indirimi 16 Temmuz’da başlıyor

Elif Varan / İstanbul, 6 Temmuz () - ABD'li e-Ticaret devi Amazon, internet üzerinden yılda bir defa düzenlediği "Prime Day"in bu yıl 16 Temmuztarihinde gerçekleşeceğini duyurdu.

Şirketin "Prime" üyesi tüketicilerinin milyonlarca ürünü büyük indirimlerle alabildiği "Prime Day" bu yıl 16 Temmuz tarihinde başlıyor.

Geçen yıl 30 saat süren "Prime Day"in bu sene 36 saate çıkarıldığı bilgisine yer verilen açıklamada, Amazon'un geçen sene 13.7 milyar dolara satın aldığı ülkenin en büyük gıda perakendeci zincirlerinden olan Whole Foods ürünlerinin de bu sene "Prime Day"in parçası olacağı belirtildi.

Bu yıl "Prime Day"in, ABD'ye ek olarak Kanada, Meksika, İngiltere, Fransa, Belçika, Hollanda, Lüksemburg, Almanya, Avusturya, İspanya, İtalya, Hindistan,Çin,Japonya, Singapur ve Avustralyadahil toplam 17 ülkede geçerli olacak.