Amazon hisseleri yeni haftaya da düşerek başladı

İstanbul, 2 Nisan () - Amazon hisseleri, Başkan Donald Trump'ın ABD posta sistemi yoluyla teslimatlarının fiyatlamalarına ilişkin eleştirilerini devam ettirmesinin etkisiyle yeni haftaya da düşüşle başladı.

Trump, geçen hafta Amazon'u olması gerektiği kadar vergi ödememekle suçlamış ve bu nedenle ABD posta yönetiminin zarar etmesine neden olduğunu savunmuştu.

Amazon hisseleri yeni haftaya geçen hafta kapanışa göre yüzde 3.4 düşüşle 1,398 dolardan açıldı.