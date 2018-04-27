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Amazon hisseleri tarihinin en yüksek düzeyini gördü

Hilal Sarı / İstanbul, 27 Nisan () – ABD’li online perakende şirketi Amazon’un hisseleri beklenenden güçlü kazanç açıkladıktan sonra yüzde 7.6 değerlenerek 1638.10 dolara kadar yükseldi. Şirketin hisselerinde yılbaşından bu yana artış...

Amazon hisseleri tarihinin en yüksek düzeyini gördü

Hilal Sarı / İstanbul, 27 Nisan () – ABD’li online perakende şirketi Amazon’un hisseleri beklenenden güçlü kazanç açıkladıktan sonra yüzde 7.6 değerlenerek 1638.10 dolara kadar yükseldi. Şirketin hisselerinde yılbaşından bu yana artış yüzde 29.80 düzeyine çıktı.
CNBC’de yer alan habere göre Goldman Sachs, Amazon hisseleri için ‘al’ önerisini yineleyerek en önemli pazarlarında şirketin hala “erken safhalarda” olduğunu söyledi.
Birçok uzman ise şirketin Prime üyelik fiyatının 11 Mayıs’tan itibaren 99 dolardan 119 dolara yükselmesini olumlu yorumladı ve Amazon hisseleri için hedef fiyatlarını yükseltti.,
Analist Heath Terry şirketin hisseleri için hedef fiyatını 1,825 dolardan 2,000 dolara yükseltirken, Stifel analisti Scott Devitt ise şirket için hedef fiyatını 1,800’den 2,020 dolara yükseltti.

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