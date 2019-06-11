Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
28’inci kattan düşen hukuk fakültesi öğrencisi hayatını kaybetti
28’inci kattan düşen hukuk fakültesi...
ABD'den İran'ın en büyük petrokimya şirketine yaptırım
ABD'den İran'a yaptırım
Yıldırım'dan ortak yayın açıklaması; Uğur Dündar'ı tercih ederim
inali Yıldırım'ın canlı yayın tercihi...
Küçükçekmece'de 4 araç alev alev yandı 
Küçükçekmece'de 4 araç alev alev...

Amazon dünyanın en değerli markası oldu

Deniz Kılınç / İstanbul, 11 Haziran () – ABD merkezli e-ticaret şirketi Amazon, dünyanın en değerli markası seçildi. Amazon, WPP araştırma ajansı Kantar’ın verilerinin derlenmesiyle oluşturulan BrandZ En Değerli 100 Küresel Marka sıralamasında...

Amazon dünyanın en değerli markası oldu

Deniz Kılınç / İstanbul, 11 Haziran () – ABD merkezli e-ticaret şirketi Amazon, dünyanın en değerli markası seçildi.
Amazon, WPP araştırma ajansı Kantar’ın verilerinin derlenmesiyle oluşturulan BrandZ En Değerli 100 Küresel Marka sıralamasında 315.1 milyar dolarla dünyanın en değerli markası oldu. Şirketin küresel BrandZ başkanı Doreen Wang Amazon’un söz konusu başarısını, şirketin hizmetlerindeki portföy çeşitliliğine borçlu olduğunu ve Amazon markasındaki büyümenin, markaların bireysel kategori ve bölgelere olan bağımlılığının nasıl azalttığını gösterdiğini söyledi.
Amazon listedeki yükselişiyle, listede toplam 12 yıldır sıralanan ve bu yıl 309.5 milyar dolar ve 309 milyar dolar ile sırasıyla ikinci ve üçüncü sırada yer alan Apple ve Google’ı geçti. BranZ’nin listesinde ayrıca Microsoft dördüncü sırada yer alırken, Microsoft’u sırasıyla Visa, Facebook, Alibaba, Tencent, McDonald’s ve AT&T takip etti.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328