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Amazon Çin’de hizmet vermeyi Temmuz’da durduracak

Deniz Kılınç / İstanbul, 18 Nisan () – ABD merkezli önde gelen e-ticaret platformu Amazon, Çin’de “sınır ötesi satışlara” dikkat çekerek uygulamayı planladığı “eylemsel düzenlemeler” kapsamında Temmuz ayında Çin’de hizmet...

Amazon Çin’de hizmet vermeyi Temmuz’da durduracak

Deniz Kılınç / İstanbul, 18 Nisan () – ABD merkezli önde gelen e-ticaret platformu Amazon, Çin’de “sınır ötesi satışlara” dikkat çekerek uygulamayı planladığı “eylemsel düzenlemeler” kapsamında Temmuz ayında Çin’de hizmet vermeyi durduracağını duyurdu.
Şirketten yapılan açıklamada Amazon’un 18 Temmuz’a kadar Çin’de hizmet vermeye devam edeceği belirtilirken, Amazon Bulut Bilişim Hizmetleri (AWS), Kindle e-kitap uygulamaları ve sınır ötesi ekiplerin söz konusu uygulamadan etkilenmeyeceği duyuruldu. Amazon kurucusu ve CEO’su Jeff Bezos, Çinli tüketicilerin “dünyanın her yerinden yüksek kalite ve özgün mallara” yöneldiğini söyledi.
Çin’in e-ticaret piyasasında JD.com Inc ve Alibaba Group Holding önde gelen şirketler olarak görülüyor.

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