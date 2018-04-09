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“Amaç Çin’in teknolojik gelişimini yavaşlatmak”

Hilal Sarı / İstanbul, 9 Nisan () – Çin Uluslararası Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Akademisi merkezli düşünce kuruluşuna göre, ABD Başkanı Donald Trump ve yönetimi, gittikçe artan ticaret savaşı hamleleriyle, ABD-Çin ikili ticaretindeki...

“Amaç Çin’in teknolojik gelişimini yavaşlatmak”

Hilal Sarı / İstanbul, 9 Nisan () – Çin Uluslararası Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Akademisi merkezli düşünce kuruluşuna göre, ABD Başkanı Donald Trump ve yönetimi, gittikçe artan ticaret savaşı hamleleriyle, ABD-Çin ikili ticaretindeki dengeyi sağlamayı değil, Çin’in teknolojik Pazar gelişimini yavaşlatmayı amaçlıyor.

China Daily’de yer alan habere göre, Akademi'nin kıdemli araştırma görevlisi Zhou Mi Çin’in Made in China 2025 planı ile imalat tabanını genişlettiğini ve dünyadaki tek süper güç ABD’nin ise bunu kabul edemediğini belirtti ve şöyle konuştu:

“ABD Çin’in hızla geliştiğini görüyor ve kendi küresel egemenliğine bir tehdit olarak yorumluyor. Bu yüzden de ABD’nin Çin’in büyümesini tökezletecek tek taraflı ve korumacı önlemler alması kaçınılmaz.”

Pekin Üniversitesi Uluslararası İşletme ve Ekonomi Üniversitesi’nde Dünya Ticaret Örgütü Çalışmaları Çin Enstitüsü Direktörü olan Tu Xinquan ise ABD’nin son 17 yıldır Afganistan ve Irak’ta savaşlara odaklandığını ve 5.5 trilyon dolardan fazla parayı savaşa harcadığını belirtti ve şu değerlendirmeyi yaptı:

“Çin ise aynı dönemde 5G, bilgisayar çipleri, nükleer enerji, hızlı trend, lüks gemi ve uçak üretimi gibi alanlarda ciddi adımlar attı. Asya’yı dünyanın diğer bölgelerine bağlamak için Tek Kemer Tek Yol ve Asya Altyapı Kalkınma Bankası için kaynak ayırdı.

“Bu yüzden ABD hükümetinin Çin’den gelen ithalata gümrük vergisi uygulamak için önemli bir nedeni var. Ağustos’ta Çin’in mülkiyet hakları ve teknoloji transferi uygulamalarına karşı açılan davanın asıl amacı ise Made in China 2025 planındaki ana sektörleri hedef alıyor.

ABD Başkanı Donald Trump ise Pazar günü yaptığı Twitter paylaşımında ortak bir nokta bulunabileceğine ilişkin sinyal verdi ve “Çin Devlet Başkanı Xi ve ben, ticaret konusunda anlaşmazlıklarımız ne olursa olsun dost kalmaya devam edeceğiz. Çin ticaret bariyerlerini kaldıracak çünkü doğrusu bu. Vergiler karşılıklı olacak ve mülkiyet hakları konusunda bir anlaşmaya varılacak. İki ülkeyi de parlak bir gelecek bekliyor!” yazdı. (Fotoğraflı)

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