ALX Hungary, Macar firmaları keşfetmeye çağırıyor

İSTANBUL, () - ALX Hungry Genel Müdürü Fikret Nas, EXPOMED Fuarı'nda 7 Macar firmasının tanıtımını üstlendiklerini açıkladı.

Nas yazılı yaptığı açıklamada, Polat Holding’e bağlı ortaklığı olan ve Macaristan’ın dış ekonomik ilişkilerine katkıda bulunmak ve onu çeşitlendirmek amacıyla “ALX Macar Ticareti Geliştirme Merkezi” olarak kurulan ALX Hungary'nin medikal cihaz, ekipman ve teknolojilerin sergilendiği, medikal trendlerin ve bilimsel etkinliklerin takip edildiği EXPOMED fuarında yer alacağını belirtti.

FUAR 22-25 MART TARİHLERİ ARASINDA TÜYAP FUAR VE KONGRE MERKEZİ’NDE

22-25 Mart tarihleri arasında İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen fuarda ALX Hungary; Vitecer, Resysten, Medicor, Labtech, Szilikonhaz, Rex-San ve R'Care gibi Macar firmalarının temsilciliğini üstlendiklerini söyleyen Nas, "Yerli ve yabancı şirketleri, Macar firmaların Türkiye ve çevre ülkelere olan ürün, hizmet ihraç potansiyelini keşfetmeye Macaristan’dan ithalat yapmak veya iş ortaklıkları kurmak isteyen herkesi de fuara davet ediyoruz" dedi.

Medikal sektöründen faaliyet gösteren Macar firmalar, yeni doğan inkübatörü, ısıtıcılı açık yatak ve yeni doğan fototerapi cihazları, bilgisayar tabanlı ambulatuar EKG holter ile dinlenme ve stres test sistemler; metal yürüme yardım ekipmanları; titanyum dioksit içeren fotokatalitik hijyenik kaplama; multivitaminli ve aromalı pipet, efervesan gıda takviyesi ve müsli bar; monitör sehpası ve silikon protez alanlarında ürün ve hizmet sunuyor.

ALX HUNGARY HAKKINDA

Polat Holding’le iştiraki olan ALX HUNGARY, henüz keşfedilmemiş fırsatlar ve sinerjilerden yararlanarak Macaristan’ın dış ekonomik ilişkilerine katkıda bulunmak ve onu çeşitlendirmek amacıyla 2015 yılında “ALX Macar Ticareti Geliştirme Merkezi” olarak kurulmuştur. 2016 yılında mevcut Macaristan odaklı yapısının yanı sıra çok uluslu bir Dış Ticaret firmasına dönüşümünü gerçekleştirmiş ve “ALX HUNGARY” unvanıyla faaliyetlerini sürdürmektedir. Halihazırda Macaristan devleti tarafından Macaristan’a yatırımcı ve ihracatçı bulunması amacıyla yetkilendirilen ALX HUNGARY, Macaristan Ulusal Ticaret Ajansı (MNKH) Türkiye ve Yunanistan temsilcisidir.