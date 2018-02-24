Altunyaldız: Otomotivde 1 istihdam diğer sektörlerde 5 istihdam demektir

Enver Fatih TIKIR/BURSA, ()- TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu, Bursa'da, Oyak Renault ve TOFAŞ fabrikalarında incelemelerde bulundu. Daha sonra açıklamalarda bulunan Komisyon Başkanı Zeki Altunyaldız, "Otomotiv endüstrisi, ülkemiz açısından son derece önemli bir sektör. Otomotiv sektöründeki bir istihdam, diğer sektörler için çarpı beş anlamına geliyor" dedi.

Bursa'daki otomotiv fabrikalarında incelemelerde bulunan komisyon üyeleri daha sonra TOFAŞ Anadolu Arabaları Müzesi'nde sektörün temsilcileri ile istişare toplantısı düzenledi. Toplantı öncesi gazetecilere açıklamalarda bulunan TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyon Başkanı AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, yaptıkları bu gezi ile otomotiv sanayisini, sektörün üretim yerlerini incelemeyi, sorunları tespit etmeyi ve gelişmeleri takip etmeyi hedeflediklerini söyledi. Otomotiv endüstrisinin Türkiye için son derece önemli belirten Altunyaldız, "Otomotiv, sağladığı istihdam, üretim ve ihracat kapasitesi açısından, çekici ve lokomotif bir sektör. Aynı zamanda yatay kesen bir sektör. Otomotiv sektöründeki bir istihdam, diğer sektörler için çarpı beş anlamına geliyor. Yani diğer sektörlerde ilave beş istihdam oluşturan bir sektör" diye konuştu.

Açıklamasında, ihracat boyutuyla otomotiv sektörünün çekici olduğuna dikkat çeken Altunyaldız, "Sektör, 2017'de çok başarılı bir yıl geçirdi. Bu kapsamda üretimi 1,7 milyon adede çıkardı. Son derece büyük bir gelişme sağladı. Diğer taraftan da ihracatını 29 milyar dolara yükseltti ve toplam ihracatımızdan yüzde 18 fazlasını yapar konuma geldi. Ayrıca ihracat artışını da ortalama ihracat artışımızın 2 katına yakın bir şekilde gerçekleştirdi" dedi.

'2021'DE MİLLİ MARKA ELEKTRİKLİ OTOMOBİLLERİMİZİ SOKAKLARDA GÖRECEĞİZ'

Konuşmasında, yerli otomobil çalışmalarının da çok önemli olduğunu söyleyen Altunyaldız, "Bir taraftan hibrit, diğer taraftan elektrikli otomobillerin üretilmesi aşamasında, otomobil üretim alanlarındaki Ar-Ge ve tasarım merkezlerinin, hem yeni prototiplerin oluşturulması hem de bilginin elde edilmesi, çok önemli. Bugün ayrıca otomotiv endüstrisinde özellikle motor teknolojisinin sahiplenilmesi ve yerleştirilmesi gibi çalışmaları yerinde gördük. Yeni modellerin çıkması ve ülkemizin özellikle Ar-Ge çalışmalarıyla küresel alanda rekabetçiliğine dönük pozitif, son derece bizi umutlandıran ve gerçekten sevindiren gelişmeler gördük. Türkiye, otomotivde çok önemli bir üretim merkezi ve dünyaya ihracat gücü olan bir merkez. Bu kapsamda, önümüzdeki yıllarda mevcut üretim tesislerinin ilave modellerle kapasite artışına son derece müsait olduğunu gördük. İnsan kaynakları itibariyle son derece gelişmiş ve gerçekten küresel alanda rekabet edebilecek, tasarım, Ar-Ge ve teknolojide, yeni prototiplerin oluşturulmasında, yakıt ve özellikle karbon emisyonunun düşürülmesi aşamasında elektrikli ve hibrit araçların üretilmesi noktasında son derece önemli gelişmelerin kaydedildiğini memnuniyetle izledik. Ortama ve tedarik gücüne bakıldığında özelikle yerli marka elektrikli otomobillerimizin Cumhurbaşkanımızın himayelerinde gerçekleştirilen imzaları atılan ve önümüzdeki günlerde şirket kurulumuyla hızlanacağını düşünüyoruz. 2019'a prototipinin çıkacağını ve 2021'de de yollarda kendi milli marka elektrikli otomobilleri göreceğimizi projelendirdiğimiz bir dönemde bu gelişmeleri son derece önemsiyoruz" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI