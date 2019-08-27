Altmaier: Avrupa ve ABD zor bir süreçten geçecek

Almanya Ekonomi Bakanı Peter Altmaier Avrupa ve ABD arasındaki ticaret görüşmelerinin zorlayıcı bir süreç olacağını olacağını söyledi.Deutschlandfunk radyo istasyonuna bir açıklama yapan Altmeier, “Önümüzdeki müzakereler zorlu geçecek. Haziran ayındaki ABD ziyaretimde edindiğim izlenim, ABD yönetiminin anlayışı çatışmaya devam etmektense bir çözüm bulma yönünde” dedi.