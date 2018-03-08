Altınyağ’ın mal varlıklarının satışı için imzalar atıldı

İstanbul, 8 Mart () - Altınyağ’ın mal varlıklarının Sodrugestvo Group SA’ya satışı için kesin mutabakata varılması üzerine, Altınyağ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmed Nureddin Çevik, “Elde ettiğimiz gelir ile var olan yatırımlarımızı güçlendirmeyi ve yeni yatırımlar yapmayı amaçlıyoruz” dedi.

Altınyağ Kombinaları A.Ş.’ye ait gayrimenkul ve makine parkı ile Gürtaş Tarım Enerji Yatırımları San. ve Tic. A.Ş.'ye ait gayrimenkul ve makine parkının tamamının 30.5 milyon dolar artı KDV bedelle Lüksemburg merkezli Sodrugestvo Group S.A’ya satışı için kesin mutabakata varılarak ön protokol imzalandı. Yapılan anlaşmaya göre 11 milyon dolar artı KDV peşin, geriye kalan 19.5 milyon dolar artı KDV ise 60 ay vade ile eşit taksitler halinde ödenecek.

Altınyağ tarafından Kamu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, Kasım ayında imzalanan Niyet Mektubu’nda 34 milyon dolar artı KDV olarak belirlenen satış bedelinin 30.5 milyon dolar artı KDV’ye revize edilmesine şu şekilde açıklık getirildi:

“Sodrugestvo Group S.A’nın teknik inceleme için görevlendirdiği Royal Haskoning DHV Firmasınca hazırlanan raporda belirlenen teknik altyapı-tesis eksikliklerinin Sodrugestvo Group S.A. firması tarafından giderilecek olması ve ödeme koşullarının erkene çekilerek yüksek tutarda peşinat alınması nedeniyle, satış tutarında 30.500.000 $ + KDV olarak kesin mutabakata varılmış ve ön protokol imzalanmıştır. Mutabakata göre 11.000.000 $ + KDV devir tarihinde peşin olarak tahsil edilecek olup, kalan 19.500.000 $ + KDV ise 60 ay vade ile eşit taksitler halinde ödenecektir. Devir sözleşmesi imzalandığında kamuoyu bilgilendirilecektir”

Altınyağ ile Sodrugestvo Group arasında 2017 yılı Kasım ayında, niyet mektubu imzalanmış, imzayı takip eden üç ay içerisinde durum tespiti süreci bitirilmiş ve Sodrugestvo Altınyağ’a toplantı için resmi davet yapmıştı.

Satış anlaşması sonrası açıklama yapan Altınyağ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmed Nureddin Çevik, Altınyağ’ın mal varlıklarının satış sürecinin en önemli aşamasının tamamlandığını yaptıkları yatırımla İzmir ve Türk ekonomisine Altınyağ gibi istihdam yaratan bir değeri kazandırdıklarını belirterek şunları söyledi:

“Altınyağ 2012 yılında satın alındığında, eski teknoloji ve makine parkı ile son tüketiciye yönelik ambalajlı yağ üretimi yapan bir şirketti. Stratejik bir kararla şirketin, farklı sektörlerin kullanacağı sanayi yağları ile küspe üretimine yoğunlaşmasına karar verdik. Bu karar doğrultusunda 4 yılda 20 milyon dolar yatırım yaparak fabrikayı tamamen yeniledik ve yapılan yenilemelere ek olarak 400 ton/gün kapasiteli yeni bir yağlı tohum işleme/ham yağ ve küspe üretim tesisi oluşturduk.

“Sodrugestvo’ya yapılan varlık satışıdır, Altınyağ markası yaşamaya devam edecektir.

“Bir yandan Altınyağ’ın mal varlıklarının Sodrugestvo Group’a satışı için girişimde bulunurken, bir yandan da: Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) 45 milyon lira tutarındaki bedelli sermaye artırımı başvurusunda bulunmuştuk. Bu başvurumuza da geçtiğimiz Şubat ayında onay çıktı. Her iki girişimimizden elde ettiğimiz gelir ile bir yandan mali yapımızı güçlendirirken diğer yandan, iştirakimiz olan Etiler Marmaris’in de yer aldığı gıda ve gayrimenkul alanında yatırımlar yapmayı, var olan yatırımlarımızı güçlendirerek büyümeyi hedefliyoruz. Ayrıca, Altınyağ markası ile ham yağ ticaretinin yanı sıra, özellikle satışını yaptığımız fabrikamızın rafine tesislerinde fason yağ üretimi yaptırmayı, dökme ve Altınyağ markalı yemeklik yağlarımızı iç ve dış piyasaya satmayı amaçlıyoruz.” (Fotoğraflı)