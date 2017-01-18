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Altınordu Ziraat Odası’ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a fındık teşekkürü

Nedim KOVAN/ORDU, () - ORDU Altınordu Ziraat Odası Başkanı Selami Akarsu, 10.25 TL olan fındık fiyatının 11 TL’ye yükseldiğini hatırlatarak, "Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik’e fındıkla ilgili çağrısı sonrası...

Altınordu Ziraat Odası’ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a fındık teşekkürü

Nedim KOVAN/ORDU, () - ORDU Altınordu Ziraat Odası Başkanı Selami Akarsu, 10.25 TL olan fındık fiyatının 11 TL’ye yükseldiğini hatırlatarak, "Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik’e fındıkla ilgili çağrısı sonrası fındık fiyatlarındaki yükseliş devam etti, Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik’e 'Fındık üreticisini alivrecilerin eline bırakmayın' çağrısı üzerine serbest piyasada yaklaşık 1.5 aydır 10.25 TL olan fındık fiyatı bugün itibariyle 11 TL’ye yükseldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fındıkla ilgili çağrısı üzerine, fındık fiyatlarının da yükseldiğine dikkat çeken Altınordu Ziraat Odası Başkanı Selami Akarsu, bu gelişmeyi olumlu karşıladıklarını söyledi. Fındık fiyatlarının yükselmesinin üreticiyi de sevindirdiğin vurgulayan Selami Akarsu, “Bu olumlu yükselişin devam etmesini bekliyoruz. Altınordu Ziraat Odası olarak 2016 yılında bir fındık raporu hazırlamış, Sayın Başbakan Yardımcımız Numan Kurtulmuş’a vermiş ve Cumhurbaşkanımız ile fındıktaki sorunların paylaşılmasını kalıcı çözümlerin olması, fındıktaki alivre sistemin ortadan kaldırılmasından bahsetmiştik. Cumhurbaşkanımızın, Gıda, Tarım ve Hayvancılık bakanımıza seslenmesi, bizimde bu konuda haklılığımızı göstermektedir. İnşallah hükümetimizin en üst düzey yetkilileri sayesinde, fındık üzerinde oynanan oyunlar ortadan kalkacaktır. Cumhurbaşkanımıza ve diğer hükümet yetkililerine buradan teşekkür ediyor, fındıkta kalıcı fiyat istikrarı oluşmasını bekliyoruz" dedi.

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