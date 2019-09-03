Altının euro fiyatı 1,400’ü aşarak rekor düzeyini gördü

Altının euro fiyatı, ABD ve Çin’in karşılıklı ek gümrük vergileri uygulamasıyla dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki ticari gerilimlerin devam etmesinin ardından 1,400 euronun üzerine yükselerek tarihi düzeyini gördü.

Çin’in 75 milyar dolar değerindeki ABD ürününe misilleme ek gümrük vergilerine ABD’nin 550 milyar dolar değerindeki Çin ürününe yönelik ek gümrük vergilerini artırma kararıyla karşılık vermesinin ardından iki ülke arasındaki ticari gerilimler yeniden yükseldi.

Bunun yanında yatırımcılarda, iki yıllık ABD devlet tahvili ve 10 yıllık ABD devlet tahvillerindeki getiri eğrisinin Ağustos’ta iki kez ters dönmesi ve 27 Ağustos’ta 2007’den bu yana görülen en düşük düzeyini görmesiyle ABD ekonomisinde gerileme görülebileceği endişeleri izlendi.

Söz konusu düzeyinden önce altın Ekim 2012’de 1399.02 eurodan işlem görerek tarihinin en yüksek düzeyini görmüştü. Salı günü erken işlemlerde ise altın 1,401.13 euro ile yeni rekorunu kırdıktan sonra yüzde 0.38 artışla 1,399.41 eurodan işlem gördü.