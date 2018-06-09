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Altındaki yükseliş, ürünlerin ağırlığına etki etti

ADANA Kuyumcular Odası Başkanı Oğuz Başman, altın fiyatlarındaki yükselişle birlikte piyasada içi boş, ağırlığı fazla olmayan ürünlerin ortaya çıktığını söyledi.

Altındaki yükseliş, ürünlerin ağırlığına etki etti

ADANA Kuyumcular Odası Başkanı Oğuz Başman, altın fiyatlarındaki yükselişle birlikte piyasada içi boş, ağırlığı fazla olmayan ürünlerin ortaya çıktığını söyledi.

Altın fiyatlarıyla ilgili değerlendirmede bulunan Adana Kuyumcular Odası Başkanı Oğuz Başman, dünyada ons bazında fiyatlarda artış görülmediğini söyledi. Başman, "Türkiye'de altının fiyatlarının yükselmesinin sebebi özellikle dövizde beklenmeyen artışlar. Dünyada altın fiyatlarında ons bazında artış olmamasına rağmen, iç piyasada iç ve dış etkenlerin etkisiyle dövizin yükselişi, altın fiyatlarını buraya getirdi. Bu bize tam bir işsizlik olarak yansıdı. 1-2 aydır erken seçim kararından bu yana piyasa 'bekle ve gör' havasına girdi. Ramazan ayı her yıl sakin geçer. Maalesef siftahsız günlerimiz oldu. Halen toparlamış değiliz" dedi.

ÇEYREK ALTIN AĞIRLIĞINDA BİLEZİK

Fiyatların artmasıyla çeyrek altın ağırlığında bileziklerin piyasaya çıktığını belirten Başman, şunları söyledi:
"Düğünlerde insanlar fedakârlığa gitti. Bir çift değil tek bilezik, kalın değil de ince bilezik, gerdanlık yerine ince bilezik aldılar. Bunları ödeyemeyenler ise borç harç aldılar. Hediye bazında bakacak olursak, düğün ve sünnetlerde genelde tercih edilen çeyrek 320 lira, asgari ücretin 5'te biri. Gelir artmadığı takdirde ileriki dönemlerde daha da hafifleyecek. Altın fiyatlarındaki 2 haftalık düşüşle evlilik gibi sebepler nedeniyle zorunlu olanların yeniden altına yöneldiği oldu. Ancak şu an bile daha önce taahhüdü bulunanlar ve evlenecek kişiler alıyor. Önümüzdeki hafta bayram haftasında satışlarda artış bekliyoruz. Seçimden sonrasını dört gözle bekliyoruz."

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