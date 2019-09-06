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Altın risk iştahının artmasıyla yükseldi

Küresel emtia piyasalarında, altın ABD’den gelen olumlu ekonomik veriler ve ABD-Çin arasında Ekim ayında gerçekleşecek görüşmenin etkisiyle risk iştahını artırdı. - gümüş, yüzde 0.22 düşüşle19.505 dolardan, - altın, yüzde 0.26...

EKONOMİ 06.09.2019, 15:54
Altın risk iştahının artmasıyla yükseldi
Küresel emtia piyasalarında, altın ABD’den gelen olumlu ekonomik veriler ve ABD-Çin arasında Ekim ayında gerçekleşecek görüşmenin etkisiyle risk iştahını artırdı.
- gümüş, yüzde 0.22 düşüşle19.505 dolardan,
- altın, yüzde 0.26 artışla 1,529.50 dolardan,
- bakır, yüzde 0.49 düşüşle 2.62 dolardan,
- platin, yüzde 0.29 düşüşle 960.9 dolardan ve
- paladyum yüzde 1.14 düşüşle 1,545.2 dolardan işlem görüyor.
İç piyasada ise, gram altın fiyatı 279 liraya, çeyrek altın 447 liraya, Cumhuriyet altını da 1,846 liraya geriledi.
Petrol fiyatları ABD ve Çin arasında devam eden ticaret görüşmeleri süreci etkisiyle düşüşte ancak Brent petrol üst üste dördünü haftayı da artışla tamamlama yolunda.
Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 1.28 düşüşle 60.12 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 1.72 düşüşle 55.33 dolardan işlem görüyor.

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