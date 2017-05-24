"Altın güvenli liman olabilir"

İSTANBUL, () NİŞANTAŞI Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık öğretim görevlisi Murat Tufan yıl başından bu yana Borsa'nın en çok kazandıran yatırım aracı olurken altın fiyatlarının olumlu görüntüsünü koruduğunu ifade etti. Tufan, yılın ikinci yarısında da güvenli liman olarak altın fiyatlarının ön plana çıkabileceğini belirtti ve şunları söyledi:

"2017 yılının başından bugüne baktığımızda yılbaşından bu yana yaklaşık yüzde 25 ile en çok getiri sağlayan yatırım aracı olarak BIST100 endeksi birinci sıradaki yerini koruyor. Nisan ayında geride bıraktığımız Fransa seçimleri risk iştahını azalttığı için riskli varlıklara olan talep sınırlı kalıyordu. Fransa seçimlerinin sonlanması ile gelişmekte olan ülke borsaları içinde pozitif ayrışan BIST100 endeksi olumlu görüntüsünü korumaya devam ediyor. Sektör bazında baktığımızda ise yıl başında bu yana yaklaşık % 50’ye yakın yükselene teknoloji hisseleri ilk sırada yer alıyor. İkinci sırada ise yaklaşık yüzde 44’lük yükseliş ile deri ve tekstil hisseleri yer alıyor."

KÜRESEL RİSKLER GRAM ALTINI GÜÇLÜ TUTUYOR

Küresel çapta politik risklerin artmasının ons altına olan talebi güçlü tutmaya devam ettiğini belirten Tufan, Donald Trump’ın Suudi Arabistan’daki mezhep çatışmalarının ve Suriye’deki olayların sorumlusu olarak İran’ı göstermesinin, ABD-İran arasında yeni bir siyasi gerginliğe neden olabileceğini belirtti ve şunları söyledi:

"Bunun yansıra ABD Başkanı Donald Trump’ın başkanlığının sorgulanması ve ABD-Kuzey Kore arasındaki siyasi sorunlar da ons altını destekleyen etkenler olarak ön planda olabilir. Yılbaşından bu yana baktığımızda gram altının yaklaşık yüzde 10 getiri sağladığını söyleyebiliriz. Yılın ikinci yarısında da bahsettiğimiz nedenlerden dolayı ons altın yukarı gitme eğiliminde olursa gram altın gözde yatırım aracı olarak gündemde kalmaya devam edebilir. Ancak unutmamak gerekir ki, FED’in haziran ayında faiz artırma ihtimali yaklaşık yüzde 80, Eylül ayında yaklaşık yüzde 85, Aralık ayında ise yaklaşık yüzde 90 oranındadır. FED tarafından gerçekleşecek olası bir faiz artırım haberi durumunda Dolar endeksinde küresel çapta değer kazanımı görülebilir. Bu durumda ürünlerin getirisini nasıl etkileyecek önümüzdeki dönemde takip edeceğiz."

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