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Altın fiyatları ticaret gelişmeleri etkisiyle yükseldi

Mahmut Can Emir / İstanbul, 12 Haziran () - Altın fiyatları, Salı günü haftanın en düşük düzeyine geriledikten sonra Çarşamba günü ABD ve Çin arasındaki ticaret gerginlikleri ile ilgili gelişmeler etkisiyle yükseldi. ABD Başkanı Donald...

Altın fiyatları ticaret gelişmeleri etkisiyle yükseldi

Mahmut Can Emir / İstanbul, 12 Haziran () - Altın fiyatları, Salı günü haftanın en düşük düzeyine geriledikten sonra Çarşamba günü ABD ve Çin arasındaki ticaret gerginlikleri ile ilgili gelişmeler etkisiyle yükseldi.
ABD Başkanı Donald Trump daha önce, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in Japonya'da düzenlenecek G20 zirvesine katılmaması halinde Çin ürünlerine ek gümrük uygulayacağını söylemişti.
Trump Salı günü yaptığı Twitter paylaşımında, "Ek gümrük vergileri harika bir pazarlık aracı, gelir kaynağı ve en önemlisi şirketleri ABD'ye çekme ve ayrılanları geri çağırma yöntemi" dedi.
Gelişmeler etkisiyle değerli metal piyasalarında son durum şöyle;
- gümüş yüzde 0.47 artışla 14.81 dolardan,
- altın yüzde 0.54 artışla 1,338.5 dolardan,
- bakır yüzde 0.85 düşüşle 2.656 dolardan,
- platin yüzde 0.26 artışla 816.4 dolardan,
- paladyum yüzde 0.45 düşüşle 1,384.6 dolardan işlem görüyor.

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