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Altın fiyatları Nisan 2018’deki düzeylerine yükseldi

Deniz Kılınç / İstanbul, 19 Şubat () – Altın fiyatları, yatırımcıların tüketici fiyatları baskısından korunma çabalarının ardından 2018 yılı 24 Nisan’daki düzeyine yükseldi. ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz oranlarındaki...

Altın fiyatları Nisan 2018’deki düzeylerine yükseldi

Deniz Kılınç / İstanbul, 19 Şubat () – Altın fiyatları, yatırımcıların tüketici fiyatları baskısından korunma çabalarının ardından 2018 yılı 24 Nisan’daki düzeyine yükseldi.
ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz oranlarındaki artırım öngörülerini düşürmesiyle enflasyonun hedeflenen yüzde 2.0 düzeyinde seyretmesi beklenirken, ABD ve Çin arasındaki görüşmelerinden elde edilecek sonuçların, küresel ticaret ve ekonominin dayanağını oluşturacağı düşünülüyor.
Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği’nden anlaşmasız ayrılması durumunun da, ek gümrük vergileri ve tıkanıklar nedeniyle tarım ve diğer ürünlerin fiyatlarını yükselteceği öngörülüyor. Yatırımcılar ayrıca, mücevher alımının normal süreçte içinde bulunduğumuz süreçte artmasıyla mevsimsel faktörleri de izliyor.
Gelişmelerin ardından altın fiyatı TSİ 16:31’de yüzde 0.47 artışla 1,332.67 dolara yükselerek, en son 24 Nisan’da görülen düzeye ulaştı.
Gümüş fiyatı yüzde 0.34 artışla 15.86 dolardan işlem görürken, günün en yüksek düzeyi olan 15.87 dolar fiyatı, 8 Şubat’tan bu yana görülen en yüksek düzey oldu.
Platinum yüzde 0.94 artışla son iki haftada ilk kez 815.16 dolar düzeyine yükseldi.
Paladyum da gün içinde 1,490.88 doları gördükten sonra yüzde 1.08 artarak 1,473.02 dolardan işlem gördü.

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