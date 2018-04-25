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Alternatif Bank/Şenol: Sadeleşme yönündeki beklentiler bir ölçüde karşılanmadı

Hilal Sarı, İstanbul, 25 Nisan () – Alternatif Bank Başekonomisti Serdar Şenol, Merkez Bankası’nın, geç likidite penceresi faizini 75 baz puan artırmasını, "lira cinsinden varlıklar için olumlu" algıladıklarını söyledi ve "Yine de,...

Alternatif Bank/Şenol: Sadeleşme yönündeki beklentiler bir ölçüde karşılanmadı

Hilal Sarı, İstanbul, 25 Nisan () – Alternatif Bank Başekonomisti Serdar Şenol, Merkez Bankası’nın, geç likidite penceresi faizini 75 baz puan artırmasını, "lira cinsinden varlıklar için olumlu" algıladıklarını söyledi ve "Yine de, sadeleşme yönündeki beklentilerin bir ölçüde karşılanmadığı görüldü" dedi.
Şenol, Merkez Bankası'nın faiz kararına ilişkin yazılı değerlendirmesinde, piyasa beklentilerini karşılayan bir faiz artırımı kararı geldiğini, piyasa algısının kısa vadede lira bazında olumlu olacağını, buna karşın, sadeleşme yönlü beklentilerin karşılanmadığını gördüklerini belirtti.
Şenol, şu değerlendirmeleri yaptı:
"Merkez Bankası faiz koridoru faizlerini sabit tutarken, geç likidte penceresini 75 baz puan artırımla yüzde 12.75'ten yüzde 13.50'ye yükseltti.
"Merkez Bankası metni genelde aynı kalırken, ithalat fiyatlarındaki artışın fiyatlama davranışlarında olumsuz riskleri artırdığı dile getirildi.
"Merkez Bankası’nın 50 baz puandaki faiz artırımı beklentilerini aşarak 75 baz puanlık artırım yapmasını TL varlıklar için olumlu algılıyoruz.
"Bununla birlikte, yine de sadeleşme yönündeki beklentilerin bir ölçüde karşılanmadığı görüldü.
"Lira varlıklar için olumlu etkinin kısa vadede geçerli olmasını bekliyoruz."

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