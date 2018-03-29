Alternatif Bank/Şenol: 2018’de büyümeyi yüzde 3.5-4.0 bekliyoruz

Hilal Sarı / İstanbul, 29 Mart () - Alternatif Bank Başekonomisti Serdar Şenol, 2018 yılının tamamında büyümenin yüzde 3.5-4.0 bandında kalmasını beklediklerini belirtti.

Şenol bugün açıklanan GSYH büyüme verilerine ilişkin değerlendirmesinde imalat, hizmetler ve bilgi işlem sektörünün GSYH büyümesine olumlu etki yaptığını, inşaat ve tarım sektörlerinin ise büyümenin güçlenmesini engelleyen sektörler olarak öne çıktığına dikkat çekti.

Alternatif Bank tarafından paylaşılan “GSYH Büyüme Değerlendirmesi”nde şu ifadeler yer aldı:

“2017 yılı son çeyreğinde GSYH büyümesinin yüzde 7.3 ile beklentilere büyük ölçüde paralel kaldı, böylece 2017 yılı tamamında yüzde 7.4'lük büyüme gözlendi.

“Üçüncü çeyreğin büyümesinin yüzde 11.1'den yüzde 11.3'e revize edilmesi de burada etkili bir faktördü.

“2017 yılı son çeyreğinde üretim yöntemiyle bakıldığında, imalat sanayinde görülen yüzde 8.2'lik büyüme yanında, hizmetler sektöründeki yüzde 9.0'luk ve bilgi işlem sektöründeki yüzde 12'lik büyümeler GSYH büyümesini artırıcı yönde etki yaparken, tarım sektöründeki yüzde 6'lık büyüme ve inşaat sektöründe yüzde 5.8'de kalan büyümeler toplam büyüme eğliiminin daha da güçlenmesini engelleyen sektörler oldu.

“Üretim sektörleri dışında harcamalar bazında bakıldığındaysa, tüketim tarafında son çeyrekte görülen güçlü seyrin yansımasını tüketim eğiliminde görüyoruz.

“2017 yılı son çeyreğinde özel tüketim yüzde 6.6 büyürken, yatırımlar tarafındaki yüzde 6 güçlenme yanında devlet tüketimiyse yüzde 7.4 güçlenme gösterdi.

“Net dış ticaret tarafındaysa güçlü ithalat artışı büyümeden çalan temel etken oldu.

“Söz konusu alt kalem gelişmelerinin toplam GSYH'ya katkısına baktığımızda büyümenin 4.1 puanlık kısmını tüketimdeki artıştan geldiğini görüyoruz.

“Yatırımlardan 1.8 puanlık katkı gelirken, net dış ticaretin 3.1 puanlık daraltıcı etkisinin stok değişimlerindeki 3.4 puanlık büyüme etkisiyle dengelendiğini görmekteyiz.

“2018 yılına geçerken, ithalat artışıın güçlü kalmasıyla net dış ticaret tarafından büyümeye gelecek negatif etkinin devamlılığı beklenebilir.

“Kamu tüketimi tarafındaki güçlenme eğilimini sabit olarak görüyoruz. Buna karşın, tüketim eğilimi daha da belirleyici olacaktır.

“Tüketim eğiliminde görülmesini beklediğimiz dengelenmeyle ilk çeyreke büyümenin yüzde 5.0-5.5 bandına doğru daha dengeli düzeylere gerilemesini bekliyoruz.

“Yılın ilk iki ayındaki güçlü seyir ardından Mart ayındaysa finansal piyasalardaki dalgalanmaların oldukça sert olması nedeniyle güç kaybın bir miktar daha belirginleşmesi beklenebilir.

“İkinci çeyrekten itibaren büyüme eğilimi bir miktar daha güç kaybetme eğilimine girebilecek.

“2018 yılının tamamında büyümenin yüzde 3.5-4.0 bandında kalmasını bekliyoruz.” (Grafik)