Alternatif Bank / Serdar Şenol: Cari açık yıl sonunda 58 milyar dolara ulaşır

Hilal Sarı / İstanbul, 12 Mart () – Cari işlemler açığının Ocak sonu itibariyle yıllık 51.57 milyar dolara yükselmesini değerlendiren Alternatif Bank Başekonomisti Serdar Şenol, verilerin bekledikleri gibi geldiğini ve cari açıktaki artışta petrol ve enerji fiyatlarının etkili olduğunu belirterek “2018 sonu itibariyle cari açığın 58 milyar dolara ulaşmasını öngörüyoruz” dedi.

Merkez Bankası verilerine göre cari işlemler açığı Ocak ayında 7.09 milyar dolar olurken beklenti 6.9 milyar dolar gelmesiydi. Cari işlemler açığı Ocak sonunda yıllık 51.57 milyar dolara çıktı.

Türkiye’nin cari açığının 51.57 milyara ulaşarak GSYH’ye oranının yüzde 6’yı geçtiğini vurgulayan Şenol, bozulmanın önümüzdeki aylarda petrol ve enerji fiyatlarına bağlı olarak süreceğini belirtti ve ekledi:

“Cari açığın Şubat ayında 53 milyar doları aşmasını bekliyoruz. Bu artış büyük ölçüde enerji ve petrol fiyatlarının yükselmesiyle ilgili. Cari işlemler açığı öngörülerimize göre yılın tamamı için de 58 milyar dolara ulaşabilir ve milli gelire oranı yüzde 6.5’i geçebilir.

“Cari açıktaki artışta altın ticaretinin de etkisi var. Geçen sene altın ithalatımız 16.6 milyar dolar oldu. Bu yıl Ocak’ta altın ithalat verisi 2.3 milyar dolar oldu. Altın ticareti geçen seneye paralel kalırsa ekstra artış getirecek bir durum yok. Sadece sınırlayıcı bir etken yaratabilir.

“Elbette ki var, geçen sene de altın ithalatımız 16.6 milyar dolar oldu. Ocak’tya 2.3’le başladık. Geçen seneye paralel kalırsa artış getircek bir şey yok.”