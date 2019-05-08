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Alternatif Bank'ın aktifleri ilk çeyrekte yüzde 21 yükseldi

Alternatif Bank’ın aktifleri ilk çeyrekte, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21 artışla 26.5 milyar liraya yükseldi.

Alternatif Bank'ın aktifleri ilk çeyrekte yüzde 21 yükseldi

Alternatif Bank’ın aktifleri ilk çeyrekte, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21 artışla 26.5 milyar liraya yükseldi.
Yılın ilk çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarla ilgili değerlendirmede bulunan Alternatif Bank Genel Müdürü Kaan Gür şunları söyledi:

"Alternatif Bank olarak, yılın ilk çeyreğini başarılı bir performansla hedeflerimiz doğrultusunda tamamladık. Öz kaynaklarımız yılsonuna kıyasla yüzde 20 büyüdü ve sermaye yeterlilik rasyomuz yüzde 17.5 seviyesine ulaştı.
"Bu dönemde 272.7 milyon liralık sermaye artışımız stratejik büyüme planımız kapsamında bize güç verirken, hissedarımız The Commercial Bank’ın, Alternatif Bank ve Türkiye ekonomisine duyduğu güvenin de somut göstergelerinden biri olarak önemli bir katkı sundu.

"Alternatif Bank olarak stratejimiz doğrultusunda ‘basiretli ve danışman bankacılık‘ anlayışımızla önümüzdeki dönemde de global ve yerel piyasalardaki risk faktörlerini, gerçekleştirdiğimiz hamlelerle etkin şekilde yöneterek müşterilerimize verdiğimiz desteği artırıp, sürdürülebilir büyüme yolculuğumuza devam edeceğiz.

"Güçlü muhabir banka ilişkilerimiz, yeni nesil danışman şube yapımız, dijitalleşme yolunda attığımız önemli adımlar ve deneyimli kadromuzla Türkiye’nin iş ve ticaret dünyasına katma değer sunmayı sürdüreceğiz."

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