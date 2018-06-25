Altan Elmas: Dünyaya demokrasi mesajı verdik

İSTANBUL, () - 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçim sonuçlarını yorumlayan KONUTDER ve Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan Elmas, dünyaya demokrasi mesajı verildiğini söyledi. Elmas, "2023’e giden yolda önemli bir viraj geçildi" dedi.

Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) ve Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan Elmas, seçim sonuçlarını değerlendirdi. Elmas, "24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinin milletimize, iş alemimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Milletimiz Cumhurbaşkanımıza bir kez daha güçlü bir destek vermiş, büyük ve güçlü Türkiye idealini onaylamıştır. Bütün dünyaya da bu mesajı ilan etmiştir. Yeni yönetim sistemine de güçlü bir destek vererek yapısal değişimin önünü açmıştır. Cumhur ittifakına da aynı şekilde çok güçlü destek vererek ittifakın ülkemizin geleceğinin tayinindeki rolünü teyit etmiştir. Bu seçimin kazananı Türkiye oldu, herkesi tebrik ediyorum. Yüzde 90'a varan katılım oranıyla dünyaya demokrasi mesajı verdiğimize inanıyorum" dedi.

“2023’E GİDEN YOLDA ÖNEMLİ BİR VİRAJ GEÇİLDİ”

Bugün itibariyle seçim beklentisine girmiş piyasaların ve belirsizliklerin sona ereceğini belirten Elmas, "Bugünden itibaren bulutların dağıldığı, ekonominin pozitif etkilendiği bir havayı soluyacağız. Bu seçimle birlikte 2023 hedeflerine giden yolda önemli bir viraj geçildi. 2023 hedefleri yolunda yeni sistemle birlikte bürokrasinin azaldığı, ekonomiye pozitif yansımaların olduğu, üretim, ihracat ve işsizliğin iyileştirildiği bir dönemi yaşayacağız. Ekonomi ve maliye politikalarının merkeze alındığı bir dönemi yaşayacağız. Yapısal reformlara öncelik verilmesini bekleyeceğiz. Konutder olarak biz de bu yolda elimizi taşın altına koyarak daha güçlü Türkiye için çalışacağız. Oluşan pozitif hava ve dünyaya verilen demokrasi mesajıyla birlikte özellikle yabancıya satışta rekor kıracağız" diye konuştu.

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