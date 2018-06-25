Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Başbakan Yıldırım'dan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli'ye tebrik telefonu
Yıldırım seçim snucunu değerlendirdi
Bahçeli: Erdoğan yeni sistemin ilk Cumhurbaşkanı seçilmiştir
Bahçeli: Kriz bekleyenler şaşkına dönmüştür
Giresun’da AK Parti 3, CHP 1 milletvekili çıkardı
Giresun'da Ak Partiyi Sabri Öztürk...
Ak Parti İl Başkanlığı önünden canlı yayındayız
Ak Parti İl Başkanlığı önünden...

Altan Elmas: Dünyaya demokrasi mesajı verdik

İSTANBUL, () - 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçim sonuçlarını yorumlayan KONUTDER ve Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan Elmas, dünyaya demokrasi mesajı verildiğini söyledi. Elmas, "2023’e giden yolda önemli bir viraj...

Altan Elmas: Dünyaya demokrasi mesajı verdik

İSTANBUL, () - 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçim sonuçlarını yorumlayan KONUTDER ve Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan Elmas, dünyaya demokrasi mesajı verildiğini söyledi. Elmas, "2023’e giden yolda önemli bir viraj geçildi" dedi.

Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği  (KONUTDER) ve Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan Elmas, seçim sonuçlarını değerlendirdi. Elmas, "24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinin milletimize, iş alemimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Milletimiz Cumhurbaşkanımıza bir kez daha güçlü bir destek vermiş, büyük ve güçlü Türkiye idealini onaylamıştır. Bütün dünyaya da bu mesajı ilan etmiştir. Yeni yönetim sistemine de güçlü bir destek vererek  yapısal değişimin önünü açmıştır. Cumhur ittifakına da aynı şekilde çok güçlü destek vererek ittifakın ülkemizin geleceğinin tayinindeki rolünü teyit etmiştir. Bu seçimin kazananı Türkiye oldu, herkesi tebrik ediyorum. Yüzde 90'a varan katılım oranıyla dünyaya demokrasi mesajı verdiğimize inanıyorum" dedi.

“2023’E GİDEN YOLDA ÖNEMLİ BİR VİRAJ GEÇİLDİ”

Bugün itibariyle seçim beklentisine girmiş piyasaların ve belirsizliklerin sona ereceğini belirten Elmas, "Bugünden itibaren bulutların dağıldığı, ekonominin pozitif etkilendiği bir havayı soluyacağız. Bu seçimle birlikte 2023 hedeflerine giden yolda önemli bir viraj geçildi. 2023 hedefleri yolunda yeni sistemle birlikte bürokrasinin azaldığı, ekonomiye pozitif yansımaların olduğu,  üretim, ihracat ve işsizliğin iyileştirildiği bir dönemi yaşayacağız. Ekonomi ve maliye politikalarının merkeze alındığı bir dönemi yaşayacağız. Yapısal reformlara öncelik verilmesini bekleyeceğiz. Konutder olarak biz de bu yolda elimizi taşın altına koyarak daha güçlü Türkiye için çalışacağız. Oluşan pozitif hava ve dünyaya verilen demokrasi mesajıyla birlikte özellikle yabancıya satışta rekor kıracağız" diye konuştu.

(FOTOĞRAF)

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325