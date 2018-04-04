Alstom ile İTÜ arasında teknik işbirliği protokolü imzalandı

İstanbul, 4 Nisan () - Alstom Türkiye ve İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), Türkiye’de eğitim alanında işbirliği geliştirmek amacıyla teknik işbirliği protokolü imzaladı.

Anlaşma, 3 Nisan 2018 tarihinde İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca, Alstom Türkiye Genel Müdürü Arban Çitak ve Alstom Grup Orta Doğu ve Afrika Bölgesi Sistem ve Altyapı Başkan Yardımcısı Mama Sougoufara nezdinde imzalandı. Anlaşmanın süresi, uzatılabilir olmak üzere 5 yıl olarak belirlendi.

Ortaklık, İTÜ mühendislik öğrencilerinin ve Alstom’da işe başlayanların “Demiryolu Mühendisliği” alanında eğitimine odaklı. Alstom’da işe başlayanlar, Alstom ve İTÜ eğitmenlerinden eğitim alacak, böylelikle hat işleri ve güç temini gibi alt sistemlerde uzman sayısı arttırılacak.

Bu bağlamda ilk “Demiryolu Mühendisliği” eğitimi, 26-30 Mart tarihleri arasında düzenlendi. Ortaklık kapsamında Alstom uzmanları ise, İTÜ mühendislik öğrencilerine demiryolu sektörünü tanıtacak ve Alstom’un Dünya çapındaki deneyimleri ve önemli proje referansları hakkında bilgi verecek. Bu işbirliği, iki taraf arasında düzenlenecek seminerler, atölyeler, konferanslar, sempozyumlar, kongreler, toplantılar, tanıtım etkinlikleri gibi ortak faaliyetleri de kapsayacak.

Alstom Türkiye Genel Müdürü Arban Çitak, “Bu ortaklık, genç ve yetenekli İTÜ mühendislerini sektörün bir parçası olmaya teşvik ederek, Türkiye’de demiryolu sektöründe farkındalığı ve vasıflı işgücünü arttırmaya, alanlarında uzman ve kalifiye Türk Alstom mühendisleri ile sektöre değer katmaya yardımcı olacak” dedi.

İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca ise şunları söyledi:

“Tematik ve hibrit çalışmalar ekseninde akademik gelişim hedeflenmekte, her ikisi için de ulaşım öncelikli alanlar arasında kabul edilmektedir. Bu doğrultuda hem uzmanlaşmış işgücünün yetiştirilmesi sağlanıyor hem de yenilikçi çözümler ile sektöre yön veren adımlar atılıyor. Ulaşım sektörünün farklı katmanlarında ve kademelerinde İTÜ’nün üstlendiği öncü görev, seçkin proje ortaklarının deneyimi ile gelişiyor; ülkemize toplumsal yaşamda konforu artıran ve teknolojik üstünlük sağlayan çalışmalar olarak geri dönüyor.”

Alstom Türkiye bölge projelerine insan kaynağı sağlıyor

Türkiye’de yaklaşık 60 yıldır faaliyet gösteren Alstom’un İstanbul ofisi, hem Ortadoğu ve Afrika bölgesi için Bölgesel Genel Merkez, hem de sinyalizasyon ve sistem projeleri için bölge merkezi görevi görüyor. Dolayısıyla, Orta Doğu ve Afrika bölgesindeki sinyalizasyon ve sistem projelerine ilişkin tüm ihale, proje yönetimi, tasarım, satın alma, mühendislik, bakım hizmetleri İstanbul’dan yürütülüyor. Türkiye, Orta Doğu ve Afrika Bölgesi genelindeki mevcut Alstom projelerine yetenek sağlanan ana platform.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, entegre ulaşım sistemlerinde öncü şirketlerden biri olan Alstom, 2016/2017 mali yılında 7.3 milyar euro tutarında satış gerçekleştirdi ve 10.0 milyar euro tutarında sipariş aldı. Merkezi Fransa’da bulunan Alstom, 32 bin 800 personeliyle 60’ın üzerinde ülkede faaliyet gösteriyor. (Fotoğraflı)