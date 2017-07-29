Alpullu Şeker Fabrikasına üretici sahip çıktı

BABAESKİ (Kırklareli), () - KIRKLARELİ'nin Babaeski İlçesi Alpullu Beldesi'nde, Mustafa Kemal Atatürk'ün kurdurulan, ancak 3 yıldır üretim kapasitesi düşük olduğu gerekçesiyle kapanma noktasına gelen Alpullu Şeker Fabrikası'na, üretici sahip çıktı. Şeker-İş Sendikası Alpullu Şube Başkanı Orhan Saltık, çiftçilerin insan gücü ve zaman kaybını ortadan kaldırıp, maliyeti yarı yarıya düşürecek 15 pancar söküm makinesi alındığını söyledi.

Babaeski İlçesi'ne bağlı Alpulu Beldesi'nde Mustafa Kemal Atatürk'ün 1926 yılında kurdurduğu fabrikalardan biri olan Alpullu Şeker Fabrikası, son 3 yıldır üretim kapasitesi düşük olduğu gerekçesiyle kapanma noktasına geldi. 1990'lı yıllarda yıllık 600 bin ton üretim yapılan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na bağlı tesisler, Trakyalı çiftçinin şeker pancarı üretimini bırakması nedeniyle 2014 yılından itibaren yapılan alımları işlenmek üzere diğer fabrikalara gönderdi ve kapanma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

Panko Birlik Genel Başkan Yardımcısı ve Alpullu Pancar Ekicileri Kooperatif Başkanı Ramis Özgen, bölge çiftçisi ile şu anda yaklaşık 300 çalışanı bulunan tesisleri yeniden hayata geçirmek için çalışma başlattı. Çiftçiler, 150 bin tonluk ön taahhüdü yerine getirmek amacıyla Trakya genelinde, pancar ekimi yaparak fabrikanın kapanmasını önledi.

MAKİNE SAYISI 15'E YÜKSELDİ

Şeker-İş Sendikası Alpullu Şube Başkanı Orhan Saltık, 2017-2018 şeker pancarı alım kampanyası öncesinde, insan gücü ve zaman kaybını ortadan kaldırıp, maliyeti yarı yarıya düşürmek için alınan pancar söküm makinesinin 15'e yükseldiğini söyledi. Saltık, "Artık tarlada pancar sökerken, insan gücünü ve zaman kaybını ortadan kaldırıyoruz ve maliyetleri yarı yarıya düşürüyoruz. Bu pancar söküm makineleri ile birlikte program dahilinde pancar ekicilerimize 24 saat hizmet vereceğiz. Aslında tüm pancar ekicilerimizin bu pancar söküm makinesinden almasında büyük bir yarar var. Sıralı pancar söküm makinesi günde 24 saat çalıştığı takdirde 25-30 dönüm pancar sökümü yapmaktadır. Bu sene Alpullu Şeker Fabrika'mızın bacasının tüteceğinden dolayı çok heyecanlıyız. Bu sezon 140 bin ton pancar tahmini beklenmektedir. Tahmini olarak bölgemizde pancar alımı 1 Eylül 2017 tarihinde başlayacak ve 15 Eylül 2017 tarihinde ise Alpullu Şeker Fabrikası üretime geçecektir. Önümüzde yıl ise hedefimiz bu rakamı 250 bin ton çıkarmaktır. Bununla ilgili olarak pancar ekicilerimiz daha şimdiden yerlerini hazırlamaya başladılar. Fabrikamızın çalışması demek, tüm Trakya halkına ciddi bir anlamda katma değer sağlamak demektir. Büyük baş ve küçükbaş hayvan yetiştiricilerimizin uzun zamandır unuttukları yaş küspeyi bu yıl Şeker Fabrikası'ndan alarak, hayvanlarına yem şeklinde vererek, faydalanacaklardır. Bir de bu yıl alım kampanyası öncesinde, Şeker Fabrikası'na yaklaşık 250 işçi alımı yapılacaktır. Önümüzdeki yıllarda ise pancar ekimi artış gösterdiği takdirde bu işçi alımları iki katına çıkacaktır" dedi.

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