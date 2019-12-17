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Alpullu'dan pancar üreticilere erken ödeme

KIRKLARELİ’nin Babaeski ilçesine bağlı Alpullu beldesinde geçen yıl özelleştirilen Alpullu Şeker Fabrikası’nda sezon başında üreticiye 4 taksitte ödeneceği taahhüt edilen ödemeler, tek seferde üreticilerin hesabına yatırıldı. Alpullu...

EKONOMİ 17.12.2019, 16:31
Alpullu'dan pancar üreticilere erken ödeme
KIRKLARELİ’nin Babaeski ilçesine bağlı Alpullu beldesinde geçen yıl özelleştirilen Alpullu Şeker Fabrikası’nda sezon başında üreticiye 4 taksitte ödeneceği taahhüt edilen ödemeler, tek seferde üreticilerin hesabına yatırıldı.
Alpullu Şeker Fabrikası Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen toplantıya, Binbir Gıda Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürü Cihangir Vargel, Alpullu Şeker Fabrikası Müdürü Ali Kazıcı, Satış ve Sevkiyat Sorumlusu Okan Bingöl, Alpullu Pancar Ekicileri Kooperatifi Müdürü Levent Koç ve pancar üreticileri katıldı. Alpullu Şeker Fabrikası yöneticileri, 2020 -2021 yılı 95'inci kampanya dönemi öncesi pancar üreticileri ile bir araya geldiği buluşma toplantısında, açılış konuşmasını sunum eşliğinde Binbir Gıda Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürü Cihangir Vargel yaptı.
'TRAKYA’DA TOPRAK PANCARLA ŞENLENECEK'
Vargel, Alpullu'nun, Türkiye’nin şeker üreten ilk fabrikası olduğunu belirterek, "Bu özelliği nedeniyle de sadece Trakya’mızın değil Türkiye’nin de gururudur. Binbir Gıda AŞ olarak 30 Kasım 2018’de teslim aldığımız Alpullu Şeker Fabrikası, 2013 yılından 2019 yılına kadar sadece bir yıl üretim yapmış, makineleri yıpranmış, teknolojisi eskimiş, çiftçisi pancar ekimini terk etmiş bir durumdaydı. Hatta Alpullu Şeker’in üretime devam edip, edemeyeceği sorgulandı. Sorunları sabırla dinledik ve doğru cevabın çiftçimizle yeniden üreterek; tarlalarımızı ve fabrikamızı bereketle yeniden buluşturarak verileceğine inandık. Bugün, o gündür. Bugün, bize güvenen ve inanan çiftçilerimize, fabrika çalışanlarına, Trakya halkına ve kamu kurumlarına şükran borçluyuz. Biz de bize olan bu güvenin bir nişanesi olarak taahhüt ettiğimiz vadesi gelmemiş tüm ödemeleri bugün çiftçilerimize yaptık. Önümüzdeki yıl, daha fazla çiftçimizle daha fazla pancar ve şeker üreteceğimize yürekten inanıyoruz ve çiftçilerimizi pancara ve Alpullu’ya davet ediyoruz. Biz, bir Cumhuriyet ve Atatürk mirası eseri ayağa kaldırmanın inadıyla bu işe talip olduk. Biz, Trakya çiftçisiyle el ve gönül birliği yapılırsa toprağın pancarla şenleneceğine inandık. Biz, fabrikanın bacasını, çiftçinin ocağını tüttürmek için yola çıktık" dedi.
'ÇİFTÇİLERİMİZLE BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ'
Alpullu Şeker Fabrika Müdürü Ali Kazıcı ise, "Öncelikle pancar ekim alanları genişletmek ve üretim verimliliğini arttırmak zorundayız. İnanıyoruz ki değerli çiftçilerimiz başardıklarıyla örnek olacaklar ve diğer çiftçi kardeşlerimizi de teşvik edecekler. Ayrıca, kotalarının üzerinde üretim yapan ilk 22 çiftçilerimize birer plaketle teşekkür etmek istedik. Trakya’nın, Trakyalının gücünü, azmini ve çalışkanlığını bize gösterdikleri için. Pancarın bereketine, Alpullu Şeker Fabrikası'na güvendikleri için. Bilindiği gibi, 20 Aralık tarihi, yani içinde bulunduğumuz bu hafta, Alpullumuz ve fabrikamız için özel bir gün. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 1930 yılında fabrikamızı ziyaret ettiği gün. O’na ve bu toprakları vatana dönüştüren şehit ve gazilerimize şükranlarımızı sunmanın en güzel şekli üretmek, üretmek ve üretmektir. Üretime teşvik etmektir. Birlikte kazanmak ve birlikte yaşamaktır" diye konuştu.
Konuşmaların sonunda, 2019-2020 yılları 94'üncü kampanya döneminde kotalarının üzerinde üretim yapan ilk 22 pancar üreticisine, Binbir Gıda Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürü Cihangir Vargel ve Alpullu Şeker Fabrikası Müdürü Ali Kazıcı, tarafından plaket verildi.
İlk plaketi alan üretici Tuncer Başoğlu da, çiftçiler adına yaptığı konuşmada, şunları söyledi:
“Bizi bir araya getirdiğiniz için Alpullu Şeker Fabrikası yetkililerine çok teşekkür ediyorum. Yapmış olduğumuz işte her insan başarılı olmak ister, hepimiz başarılı olmak isteriz, ben emeği geçen herkese tekrar çok teşekkür ediyorum. Şunu özellikle belirtmek isterim ki Trakya çiftçisi her zaman yanınızda olacak ve sizi hiçbir zaman mahcup etmeyecek, yeter ki sorunları eşit bir şekilde birlikte çözelim, saygılarımla."

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