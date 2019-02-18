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Alphabet ve Salesforce GoCardless’ı 75 milyon dolar fonlayacak

Deniz Kılınç / İstanbul, 18 Şubat () – Google’ın ana şirketi çokuluslu Alphabet ve ABD merkezli bulut tabanlı yazılım şirketi Salesforce.com, Birleşik Krallık merkezli online ödeme startupı GoCardless’ı 75 milyon dolar fonlayacak. Çeşitli...

Alphabet ve Salesforce GoCardless’ı 75 milyon dolar fonlayacak

Deniz Kılınç / İstanbul, 18 Şubat () – Google’ın ana şirketi çokuluslu Alphabet ve ABD merkezli bulut tabanlı yazılım şirketi Salesforce.com, Birleşik Krallık merkezli online ödeme startupı GoCardless’ı 75 milyon dolar fonlayacak.
Çeşitli medya kaynaklarında yer alan habere göre, Alphabet’in girişim kolu GV ve özel özkaynak şirketi Adams Street Partners’in öncülük ettiği fonlama turuna Accel, Balderton Capital, Notion Capital ve Passion Capital da katıldı. GoCardless’ın söz konusu sermayeyi ABD’de genişlemek amacıyla kullanacağı belirtilirken, startupın CEO’su Hiroki Takeuchi, “küresel olarak ödeme hacminin yüzde 70’ine hakim olmayı” hedeflediğini söyledi.
Takeuchi, Tom Blomfield ve Matt Robinson’ın 2011 yılında kurduğu GoCardless müşterileri arasında The Guardian ve Financial Times gibi gazetelerin yanında, Sage and Box gibi teknoloji şirketleri de yer alıyor. Startup, 40 binin üzerinde tacir için yıllık 10 milyar dolar değerinde işlem yapıldığını belirtti.

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