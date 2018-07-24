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Alphabet ikinci çeyrekte beklentilerin üzerinde kar etti

İstanbul, 24 Temmuz () - Google'nin sahibi Alphabet, mali yılının ikinci çeyreğinde analist beklentilerinin üzerinde kar etti. Avrupa Birliği'nin verdiği 5 milyar dolar tutarındaki anti-tekel cezası ve yatırımların tek seferlik etkileri dışarıda...

Alphabet ikinci çeyrekte beklentilerin üzerinde kar etti

İstanbul, 24 Temmuz () - Google'nin sahibi Alphabet, mali yılının ikinci çeyreğinde analist beklentilerinin üzerinde kar etti. Avrupa Birliği'nin verdiği 5 milyar dolar tutarındaki anti-tekel cezası ve yatırımların tek seferlik etkileri dışarıda bırakıldığında Aphabet ikinci çeyrekte hisse başına 10.58 dolar kar etti. Analistler ise 9.52 dolar kar bekliyorlardı.
İkinci çeyrekte net kar, 5 milyar dolarlık cezanın etkisi ile 3.5 milyar dolardan 3.2 milyar dolara gerilerken, faaliyet kar marjı bir önceki çeyrekteki yüzde 22'den yüzde 24'e çıktı. Bu marj, geçen yılın aynı döneminde yüzde 26 olmuştu.
Alphabet'in ikinci çeyrekte cirosu da 32.17 milyar dolar olan beklentilerin üzerinde 32.66 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Gelirin yüzde 86'sı Google'ın reklam operasyonundan geldi.
 

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