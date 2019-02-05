Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Ünlü siyasetçi Yaşar Okuyan CHP'ye katıldı
Ünlü siyasetçi Yaşar Okuyan CHP'ye...
Erdoğan_Bahçeli görüşmesi ne zaman?
Erdoğan_Bahçeli görüşmesi ne zaman?
İYİ Parti’den istifa eden vekil AKP’ye geçti
İYİ Parti’den istifa eden vekil...
RG - Yıllık NBŞ kotası 67 bin 500 ton olarak belirlendi
Resmi gazetede yayınlandı, NBŞ kotası...

Alphabet gelirleri son çeyrekte yüzde 22 artışla 39.2 milyar dolar

Deniz Kılınç / İstanbul, 5 Şubat () – Google’ın üst kuruluşu olan Alphabet, 2018’in son üç ayını kapsayan dönemde gelirlerinin bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 22 artışla 39.2 milyar dolara yükseldiğini duyurdu. Şirketin...

Alphabet gelirleri son çeyrekte yüzde 22 artışla 39.2 milyar dolar

Deniz Kılınç / İstanbul, 5 Şubat () – Google’ın üst kuruluşu olan Alphabet, 2018’in son üç ayını kapsayan dönemde gelirlerinin bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 22 artışla 39.2 milyar dolara yükseldiğini duyurdu.
Şirketin hisse başı kazançları, 2017’nin son çeyreğindeki 4.35 dolarlık kaybın ardından 2018’in dördüncü çeyreğinde 12.77 dolar olurken, net gelirleri de geçen yılın aynı dönemindeki 3 milyar dolar kaybın ardından 2018’de 8.94 milyar dolar oldu.
Alphabet’in 2018 gelirleri yıllık yüzde 23 artışla 136.8 milyar dolara yükseldi. Şirketin net geliri bir önceki yıla göe yüzde 58.8 artışla 30.7 milyar dolara ulaşırken, hisse başına kazançları da 2017’ye göre yüzde 142 artışla 43.7 dolara yükseldi.
Alphabet ve Google CFO’su Ruth Porat, şirketin gelir sonuçlarıyla ilgili şu yorumları yaptı:
“2018’de geçen yıla göre yüzde 23 artışla 136.8 milyar dolarla güçlü bir gelir büyümesi gördük. Önümüzdeki harika fırsatlarla, kullanıcılarımıza, destekçilerimize ve partnerlerimize eşi benzeri olmayan ürünler ve deneyimler sunabilmek için yetenek ve altyapıya yatırımlar yapmaya devam edeceğiz.”

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328