Alphabet gelirleri son çeyrekte yüzde 22 artışla 39.2 milyar dolar

Deniz Kılınç / İstanbul, 5 Şubat () – Google’ın üst kuruluşu olan Alphabet, 2018’in son üç ayını kapsayan dönemde gelirlerinin bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 22 artışla 39.2 milyar dolara yükseldiğini duyurdu.

Şirketin hisse başı kazançları, 2017’nin son çeyreğindeki 4.35 dolarlık kaybın ardından 2018’in dördüncü çeyreğinde 12.77 dolar olurken, net gelirleri de geçen yılın aynı dönemindeki 3 milyar dolar kaybın ardından 2018’de 8.94 milyar dolar oldu.

Alphabet’in 2018 gelirleri yıllık yüzde 23 artışla 136.8 milyar dolara yükseldi. Şirketin net geliri bir önceki yıla göe yüzde 58.8 artışla 30.7 milyar dolara ulaşırken, hisse başına kazançları da 2017’ye göre yüzde 142 artışla 43.7 dolara yükseldi.

Alphabet ve Google CFO’su Ruth Porat, şirketin gelir sonuçlarıyla ilgili şu yorumları yaptı:

“2018’de geçen yıla göre yüzde 23 artışla 136.8 milyar dolarla güçlü bir gelir büyümesi gördük. Önümüzdeki harika fırsatlarla, kullanıcılarımıza, destekçilerimize ve partnerlerimize eşi benzeri olmayan ürünler ve deneyimler sunabilmek için yetenek ve altyapıya yatırımlar yapmaya devam edeceğiz.”