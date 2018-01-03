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Alp Keler Akbank Özel Bankacılık ve Yatırım Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı oldu

İstanbul, 3 Ocak () - Ak Portföy Genel Müdürlüğü’nü 2011 yılından beri yürüten Ak Portföy Genel Müdürü Dr. Alp Keler, Akbank Özel Bankacılık ve Yatırım Hizmetlerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı. Ak Portföy’e...

Alp Keler Akbank Özel Bankacılık ve Yatırım Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı oldu

İstanbul, 3 Ocak () - Ak Portföy Genel Müdürlüğü’nü 2011 yılından beri yürüten Ak Portföy Genel Müdürü Dr. Alp Keler, Akbank Özel Bankacılık ve Yatırım Hizmetlerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı.
Ak Portföy’e katılmadan önce, finans sektörünün önemli kurumlarında üst düzey kademelerde görev alan Dr.Alp Keler, Fortis Portföy’de CEO, Fortis Investments’ta Global Exco Üyeliği ve ABN AMRO Asset Management Inc. Hong Kong’da Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. 
TED Ankara Koleji ve Ortadoğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği lisansının ardından Bilkent Üniversitesi’nde MBA programını tamamlayan Keler, Galatasaray Üniversitesi Ekonomi Hukuku’nda yüksek lisans, Harvard Business School Management Programı ve Marmara Üniversitesi’nde ise bankacılık alanı doktora derecelerine sahip. Keler ayrıca 2008-2011 yılları arasında Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü’nde öğretim görevlisi olarak görev yaptı.
Halen Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği (TKYD) Başkanlığı’nı yürüten Alp Keler, ayrıca Avrupa Fon ve Portföy Yönetimi Derneği (EFAMA) Yönetim Kurulu Üyesi, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Denetim Kurulu Üyesidir. CFA (Chartered Financial Analyst) unvanına sahiptir. (Fotoğraflı)

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