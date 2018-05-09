Alnus Yatırım: Türkiye Merkez Bankası'ndan hamleler bekliyor

İstanbul, 9 Mayıs () – Alnus Yatırım, "yıllardır enflasyon hedeflenmesi tutmayan" Merkez Bankası'nın, "para politikası için daha az toplanmaya başladı"ğına dikkat çekerek, "Türkiye, Merkez Bankasından hamleler bekliyor" diye uyardı.

Alnus Yatırımın’ın "Merkez Bankası’nın hatası" başlıklı günlük piyasa raporunda şu değerlendirmeler yapıldı:

"Piyasalarda fırtına durulmuyor. Yabancılar borsada Şubatta 424 milyon dolar, Martta 375 milyon dolar ve Nisanda 490 milyon dolar satış gerçekleştirmişken Mayıs’ta da satışlara devam ediyorlar.

"BIST 100 endeksi, dün 98,904 seviyesine kadar düştükten sonra günü yüzde 1.5 düşüşle, 99,363 puandan kapattı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 2.30 cent oldu.

"Bu fırtınada tek bir suçlu yok. Ancak Merkez Bankası’nın da hatası var. Yıllardır enflasyon hedeflenmesi tutmayan Merkez Bankası üstelik para politikası için daha az toplanmaya başladı.

"2017 Ocak’ta mecliste kabul edilen torba yasaya göre Merkez Bankası ayda bir değil de Fed gibi yılda en az sekiz kez toplanacak.

"Bugüne kadar her toplantı arası 35 ila 51 gün arasında değişir halde uygulandı.

"Ama bunun yanlışlığı ortaya çıktı. Çünkü biz gelişmiş bir ülke değiliz. Bu yüzden global sermaye hareketlerinde etken değil edilgen konumdayız.

"7 Mart’ta Moody’s, 1 Mayıs’ta S&P not kırmaları ile dövizdeki atak Türkiye için işi zor noktalara getiriyor. 7 Mart 2018 toplantısında 3.79 olan kur, 25 Nisan toplantısında 4.10 oldu.

"Sıradaki toplantı 25 Nisan’dan 43 gün sonraki 7 Haziran’da! USD kuru bu sabah 4.36’yı gördü. Toplantıya kadar 4.50 olmayacağının garantisi yok?

"Yapılacak hiç mi bir şey yok? Gerektiği kadar faiz artırımı yapılması, güven artırıcı önlemler alınması, Fed ile Türk Lirası Swapı yapılması (G. Kore ve Brezilya zamanında yapmıştı), sıkıntıya düşen büyük şirketlerin döviz borcunun liraya çevrilmesi için çalışmalar yapılması…

"Doğrusu Türkiye, Merkez Bankasından hamleler bekliyor.

"Borsa İstanbul, üzerine düşeni yaparak dün akşam borsada çıplak açığa satışı yasakladı.

"Gerçi bu satmak isteyeni uğraştırır ama yine satar. Ancak algoritmaları zorlayabilir. Bu yüzden ilk etapta olumlu etkisi olabilir.

"100,000 seviyesinin altında yeni bir dünya var. Orta vadede 2017ye kadar tarihi zirve olan 93 binli seviyeler artık gündeme gelebilir. Yetkili kurumlardan gelecek hamlelerle ani tepkilere karşı dikkatli olmalı.

"Modelimize göre BIST hamlesi piyasaya olumlu etki edebilir."