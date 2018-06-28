Alnus Yatırım: Fed’in sıkılaşması enflasyondan daha tehlikeli

Hilal Sarı / İstanbul, 28 Haziran () – Alnus Yatırım, günlük küresel piyasalar analizinde ABD Merkez Bankası’nın para politikalarını sıkılaştırmasının ABD’deki yüksek enflasyondan daha tehlikeli olduğunu vurguladı.

Trump’ın ekonomi gündemini belirlemeye devam ettiği ve ticaret savaşlarından sonra şimdi de petrol savaşlarının başladığı belirtilen analizde bugün açıklanacak ABD büyüme rakamlarının da piyasalar tarafından yakından izlendiği hatırlatıldı.

Alnus Yatırım’un “Fiyatlarda Trump Etkisi” başlıklı küresel piyasa analizinde şu değerlendirme ve tespitlere yer verildi:

ABD Başkanı Trump'ın Çin yatırımlarına yönelik alınacak en sert önlemlerin aleyhinde karar verdiği belirtildi.

“Boston Fed Başkanı Eric Rosengren,’Enflasyon beklentileri sağlama alındıysa daha fazla risk alabiliriz’ dedi.

“Eski ABD Hazine Bakanı Lawrence Summers: Fed politikasının çok sıkılaşması enflasyondan daha tehlikeli.

“İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, ‘İran, iç dinamiklerine dayanarak ve uluslararası kapasitesini kullanarak ABD'nin yaptırımlarına karşı koyacaktır.’ şeklinde cevap verdi.

“Petrol fiyatları, ABD're resmi verilere göre ham petrol stoklarının yaklaşık 2 yılın en büyük düşüşünü gerçekleştirmesi ve ihracatın rekor seviyeye çıkmasının ardından 2014 yılından bu yana en yüksek seviyesi yakınında seyretti.

“ABD'de bekleyen konut satışları Mayıs'ta yüzde 0.5 düştü.

“ABD'de dayanıklı tüketim malı siparişleri Mayıs'ta yüzde 0.6 azaldı.

“İngiltere Merkez Bankası (BOE) Başkanı Mark Carney, gerekli düzenlemeler yapılmazsa, Brexit'in 38 trilyon dolarlık türev kontratı için tehdit oluşturduğunu söyledi.

“1.1550 seviyesinin üstünde tutunmaya çalışan paritenin gün içerisinde satış baskısında kalmaya devam etmesi ve bu seviyenin altına inmesi durumunda satış baskısının 1.1515 desteğine kadar devam etmesi beklenebilir.

“Gün içerisinde toparlama olması durumunda ise kısa vadede 1.1595 seviyesi direnç olarak takip edilebilir.

“Bugün Avrupa ülkelerinden enflasyon rakamları ve ABD ‘den büyüme rakamı açıklanacak.

“Paritede verilere bağlı fiyatlama meydana gelebileceğinden takip edilmesinde fayda var.”