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Alnus Yatırım: BIST100’de bankaların ağırlığı en düşük düzeyde

İstanbul, 19 Temmuz () – Alnus Yatırım bankaların ağırlığının Borsa İstanbul Endeksi’nde (BIST 100) tarihin en düşük düzeyine gerilediğine dikkat çekti. BIST 100 içinde yer alan 10 bankanın toplam endeksteki ağırlığı yüzde 21.9’a...

Alnus Yatırım: BIST100’de bankaların ağırlığı en düşük düzeyde

İstanbul, 19 Temmuz () – Alnus Yatırım bankaların ağırlığının Borsa İstanbul Endeksi’nde (BIST 100) tarihin en düşük düzeyine gerilediğine dikkat çekti. BIST 100 içinde yer alan 10 bankanın toplam endeksteki ağırlığı yüzde 21.9’a kadar geriledi. Banka dışı 12 hisse endeksin yarısını oluşturuyor.
Alnus Yatırım’ın konuya ilişkin değerlendirmesi şöyle:
“Bir zamanlar bankacılık hisseleri endeks içerisinde ağırlıkta olduğundan ‘endeksin gerçek fiyatlamasını bozuyor’ diye şikayetler gelirdi. Ancak devir değişti ve BIST 100 içerisinde yer alan 10 bankanın toplam endeks içindeki ağırlığı son olarak 21.9'a kadar indi.
“Artık banka dışı 12 hisse, endeksin yarısını oluşturuyor.  Yani 10 banka ve 12 banka dışı geri kalan 78 hissenin endeksteki ağırlığı yüzde 28 oldu.
“BIST 100’deki 10 banka, Haziran 2007’den beri borsada, endeks içerisinde yer alıyor.
“2008 krizinde bankaların endeksteki payı yüzde 35'e kadar düşse de bir yıl sonra tekrar güçlenerek  yüzde 50 seviyelerine ulaşmış.
“Türkiye'nin notunun iki kurum tarafından yatırım yapılabilire çıkarıldığı Mayıs 2013'de, Endeks dolar bazlı zirve yaparken Bankaların endeksteki oranı yüzde 44’müş.
“O tarihten sonra bankaların payı sürekli düşerek 2015 sonunda 31'e gerilemiş ve 2 yıl buralarda kalmış.
“2017 sonundan itibaren yeni bir dalga ile gerileme sürerken son 2 haftada daha da azalarak yüzde 21'e inmiştir.”

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