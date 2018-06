Alnus Yatırım: ABD TÜFE, Fed faizi ve ECB toplantısı izlenecek

İstanbul, 11 Haziran () - Alnus Yatırım günlük piyasa analizinde, küresel piyasalarda yarınki ABD TÜFE’si ve Çarşamba günü ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı kadar Perşembe günü Avrupa Merkez Bankasının tahvil alımlarını ne zaman durduracağına dair açıklamasının da önem taşıyacağına dikkat çekildi.

Alnus Yatırım piyasa analizinde şu tespit ve değerlendirmeler yer aldı:

"Haftasonu Kanada’da yapılan G7 toplantıları kriz ile bitti. Dünyanın en büyüğü ABD’nin Başkanı Donald Trump, G7 liderler fotoğrafına girmediği gibi zirvenin sonuç bildirgesini imzalamadan Kanada'dan ayrıldı.

"G7 liderlerinin Trump'ı ek vergilerden vazgeçmesi için ikna etmeye çalıştığı tarihi zirveden geriye, Angela Merkel'in paylaştığı ve zirveye katılan liderlerin Trump'ın etrafını sardığı anlamlı fotoğraf kaldı.

"Trump yarın Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile görüşecek. Cuma günü bizim kapanış sonrası Latin Amerika borsaları önderliğinde emerging market borsalarında toparlanma gözükmüşken bu sabah da asya piyasaları hafif artıda.

"Türkiye’nin notunu 7 Mart'ta Ba1 negatiften Ba2 Durağana düşüren Moodys, 1 Haziran’da, makroekonomik politikalara yönelik belirsizlik gerekçesiyle izlemeye aldığını açıklamıştı.

"7 Haziran’da da 17 Türk bankasının notunu düşürdü. Türkiye’nin notu Ba2 iken bankaları Ba3’e hatta HALKB bir kademe daha altında B1’e düşürdü. Türkiye için notu ne zaman değiştireceği ise meçhul. Muhtemelen seçim sonrası ekonomi yönetiminin açıklamalarını bekleyecektir.

"Diğer taraftan 13 Temmuz’da Türkiye hakkında notunu açıklaması beklenen Fitch de yine 1 Haziran’da 25 Türk Bankasını negatif izlemeye aldığını açıklamıştı.

"Peki S&P nerede? 1 Mayıs’ta Türkiyenin kredi notunu “BB"den "BB-"ye düşürmüştü ki bu not Türkiye’ye verilen en düşük not.

"O yüzden şimdilik ortalarda gözükmüyor. 2008 Mortgage krizinde en iyi notu verdikleri şirketlerin batması üzerine ağır eleştiriler alan not şirketleri yapısal düzenlemeler neticesinde son yıllarda proaktif olmaya ve arkadan gelen değil önden giden olmaya çalışıyorlar.

"Muhakkak ki bu stratejinin de hataları ortaya çıkacaktır. Çünkü bu yöntemle Türkiye gibi ülkelerde daha sorun yokken, önden notu indirerek ülke maliyetini artırıyorlar.

"Geçen hafta TCMB, 125 baz puanlık artışla politika faizini % 17.75’e çıkardı. Borsa da bu durumdan negatif etkilenerek 95binlere geriledi.

"Bu hafta, Ramazan Bayramı nedeniyle ilk 3,5 gün piyasalar açık olacak. Yurtiçi gündemde bugün gelen Nisan ayı cari açık ve ilk çeyrek büyüme verisi önem taşıyor.

"Yurtdışı için yarınki ABD TÜFE’si ve Çarşamba günü FED’in faiz artırımı kadar Perşembe günü Avrupa Merkez Bankasının tahvil alımlarını ne zaman durduracağına dair açıklaması önem taşıyacak."