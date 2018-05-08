Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İYİ Parti'nin iletişim sorumlusuna FETÖ'den gözaltı
İYİ Parti'nin iletişim sorumlusuna FETÖ'den...
PİYASALAR - MB müdahalesine karşın dolar rekora yakın
MB müdahalesine karşın dolar rekora...
Akşener, İnce görüşmesini iptal etti, Bağcılar’a gidiyor
Akşener programını iptal etti Bağcılar’a...
Şok Marketler’nin hisseleri halka arz ediliyor
Şok Marketler’nin hisseleri halka arz...

Almanya’nın ihracatı Mart’ta yıllık yüzde 1.8 azaldı

Hilal Sarı / İstanbul, 8 Mayıs () – Almanya ekonomisinin ihracatı Mart ayında aylık yüzde 1.7 artışla 116.1 milyar euroya yükseldi, yıllık bazda ise yüzde 1.8 azaldı. Almanya Federal İstatistik Bürosu Destatis’ten yapılan açıklamada...

Almanya’nın ihracatı Mart’ta yıllık yüzde 1.8 azaldı

Hilal Sarı / İstanbul, 8 Mayıs () – Almanya ekonomisinin ihracatı Mart ayında aylık yüzde 1.7 artışla 116.1 milyar euroya yükseldi, yıllık bazda ise yüzde 1.8 azaldı.
Almanya Federal İstatistik Bürosu Destatis’ten yapılan açıklamada ithalatın ise yüzde 0.9 düşüşle 90.9 milyar euroya gerilediği, ithalat hacminin bir yıl öncesine göre ise yüzde 2.3 düştüğü belirtildi.
Dış ticaret fazlası 25.2 milyar euroya yükselirken, mevsimsel etkilerden arındırılmış dış ticaret fazlasının Mart 2018’de 22 milyar euro olduğu açıklandı.
Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) öncü verilerine göre Almanya ekonomisinin cari fazlası ise Mart 2018’de 29.1 milyar euro olarak gerçekleşti. 26.8 milyar euro ürün ticaretinde fazla veren Almanya, hizmetlerde 0.9 milyar euro açık verirken, birincil gelirde 6.9 milyar euroluk fazla ve ikincil gelirde 3.8 milyar euroluk bir açık verdi.  Almanya’nın cari açığı Mart 2017 için 32.7 milyar euro olarak açıklanmıştı.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314