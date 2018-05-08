Almanya’nın ihracatı Mart’ta yıllık yüzde 1.8 azaldı

Hilal Sarı / İstanbul, 8 Mayıs () – Almanya ekonomisinin ihracatı Mart ayında aylık yüzde 1.7 artışla 116.1 milyar euroya yükseldi, yıllık bazda ise yüzde 1.8 azaldı.

Almanya Federal İstatistik Bürosu Destatis’ten yapılan açıklamada ithalatın ise yüzde 0.9 düşüşle 90.9 milyar euroya gerilediği, ithalat hacminin bir yıl öncesine göre ise yüzde 2.3 düştüğü belirtildi.

Dış ticaret fazlası 25.2 milyar euroya yükselirken, mevsimsel etkilerden arındırılmış dış ticaret fazlasının Mart 2018’de 22 milyar euro olduğu açıklandı.

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) öncü verilerine göre Almanya ekonomisinin cari fazlası ise Mart 2018’de 29.1 milyar euro olarak gerçekleşti. 26.8 milyar euro ürün ticaretinde fazla veren Almanya, hizmetlerde 0.9 milyar euro açık verirken, birincil gelirde 6.9 milyar euroluk fazla ve ikincil gelirde 3.8 milyar euroluk bir açık verdi. Almanya’nın cari açığı Mart 2017 için 32.7 milyar euro olarak açıklanmıştı.