Almanya’nın dış ticaret fazlası Ocak’ta 17.4 milyar euroya çıktı

Hilal Sarı / İstanbul, 9 Mart () – Almanya’nın dış ticaret fazlası Ocak 2018’de 17.4 milyar euroya yükseldi. Ocak 2017’de Almanya’nın dış ticaret fazlası 14.6 milyar euro olarak açıklanmıştı.

Ulusal İstatistik Ofisi (Destatis) tarafından açıklanan verilere göre, Almanya’nın dış ticaret fazlası Ocak 2018’de göre mevsimsel ve takvimsel etkilerden arındırılmış olarak da 21.3 milyar euro oldu. Böylece Almanya’nın ödemeler dengesi Ocak ayında 22 milyar euro fazla verdi.

Almanya, Ocak ayında 107.1 milyar euro ihracat, 89.7 milyar euro da ithalat yaptı. Destatis verilerine göre, Almanya’nın ihracatı Ocak 2018’de geçen yıla göre yüzde 8.6 artarken, ithalat ise geçen yıla göre yüzde 6.7 arttı. Aralık 2017 ile karşılaştırıldığında hem ihracat hem de ithalat aylık bazda yüzde 0.5 düştü.