Almanya’da yıllık TÜFE Haziran’da yüzde 2.1 oldu

Hilal Sarı / İstanbul, 12 Temmuz () – Almanya’da Tüketici Fiyat Endeksi, Haziran’da aylık bazda yüzde 0.1, yıllık bazda yüzde 2.1 oldu.

Almanya Ulusal İstatistik Ofisi (Destatis) tarafından yapılan açıklamaya göre Mayıs’ta da yıllık TÜFE’nin yüzde 2.2 olmasıyla birlikte, Almanya’da yıllık TÜFE iki aydır yüzde 2.0 düzeyinin üzerinde tutunuyor.

Destatis’ten yapılan açıklamada enerji fiyatlarındaki artışın Haziran TÜFE üzerinde büyük etkisi olduğu vurgulandı ve şu bilgiler verildi.

“Enerji ve gıda fiyatları hariç tutulan çekirdek TÜFE Haziran’da yıllık bazda yüzde 1.4 oldu.

“Enerji fiyatları hariç tutulduğunda yıllık enflasyon Haziran’da yüzde 1.6 oldu.

“Enerji fiyatlarındaki yıllık artış Haziran’da Mayıs’taki yüzde 5.1’den yüzde 6.4’e yükseldi.

“Isınma yakıtı fiyatlarındaki yıllık artış Haziran’da yüzde 30.3 oldu. Bu yüksek artışta özellikle 2017 yılındaki düşük fiyatlardaki baz etkisinden kaynaklandığı belirtildi.

“Motor yakıt fiyatları yıllık bazda yüzde 11.3 arttı.

“Elektrik fiyatlarında artış yüzde 1.2 olurken, merkezi ve bölgesel ısıtma fiyatları yüzde 0.9 artarken, doğalgaz fiyatları yıllık bazda yüzde 1.6 geriledi.

“Gıda fiyatlarındaki yıllık artış yüzde 3.4 oldu. Gıda fiyatlarındaki artış üç aydır yüzde 3.0 düzeyinin üzerinde gerçekleşti.

“Yenilebilir katı ve sıvı yağ fiyatları yıllık yüzde 14.4 artarken, tereyağ fiyatları yüzde 26.1 arttı.

“Tüketiciler meyve fiyatlarına bir yıl öncesine yüzde 7.2 daha fazla ücret öderken, bu artış süt ürünleri ve yumurtada yüzde 4.8 oldu.”