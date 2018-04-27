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Almanya’da istihdama katılım yıllık yüzde 1.4 artışla 44.4 milyona yükseldi

Hilal Sarı / İstanbul, 27 Nisan () – Almanya ekonomisinde istihdama katılanların oranı Mart 2018’de yıllık yüzde 1.4 artarak 44.4 milyona yükseldi. Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) tarafından açıklanan verilere göre 2017 Mart’tan...

Almanya’da istihdama katılım yıllık yüzde 1.4 artışla 44.4 milyona yükseldi

Hilal Sarı / İstanbul, 27 Nisan () – Almanya ekonomisinde istihdama katılanların oranı Mart 2018’de yıllık yüzde 1.4 artarak 44.4 milyona yükseldi.
Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) tarafından açıklanan verilere göre 2017 Mart’tan 2018 Mart’a kadar geçen sürede istihdama katılanların sayısı 601 bin arttı. Ocak ve Şubat aylarında istihdama katılımdaki artış yıllık bazda yüzde 1.4 olarak gerçekleşmişti.
Mart 2018’de Almanya’da işsiz sayısı 192 bin düşüşle 1.5 milyona geriledi. 
Öncü verilere göre Almanya’da istihdam Mart 2018’de bir önceki aya göre yüzde 0.3 artışla 145 bin arttı. Son beş yılda aylık istihdam artışı ortalamasının 134 bin olduğu Almanya’da mevsimsel etkilerden arındırılmış istihdam artışı ise Mart 2018’de bir önceki aya göre yüzde 0.1 artışla 32 bin artmış oldu.

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